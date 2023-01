Serie A, i risultati della 14a giornata

Turno ricco di sorprese quello appena concluso in Serie A. Si fermano infatti entrambe le squadre in testa a quota 22 punti, Olimpia Milano e Virtus Bologna: i meneghini hanno perso all'overtime nel posticipo sul parquet della GeVi Napoli per 87-81 dopo un tempo supplementare mentre i bianconeri si sono arresi alla Bertram Yachts Derthona Tortona (distante ora solo due punti in classifica) per 89-81. Dal quarto al settimo posto ci sono invece appaiate a 16 punti, Dolomiti Energia Trentino (capace di vincere a Brescia nell'anticipo con il punteggio di 73-78), Carpegna Prosciutto Pesaro (travolgente contro Treviso, 101-72), Openjobmetis Varese (autrice del blitz di Brindisi per 90-104) e Umana Reyer Venezia (vincente nettamente contro Verona per 80-57). Queste quattro squadre si aggiungono a Milano, Bologna e Tortona come protagoniste certe di un posto a Torino per la Frecciarossa Final Eight (in programma dal 15 al 19 febbraio).

L'ultimo pass per la Coppa Italia verrà conteso tra Germani Brescia (l'unica squadra a 14 punti in classifica), Givova Scafati (perdente a Trieste ieri per 64-59) ed Happy Casa Brinidisi. A quota 12 punti c'è anche il Banco di Sardegna Sassari, dominante a Reggio Emilia per 74-99, ma senza possibilità matematiche di accesso alla competizione di metà stagione. Con un record di 5-9 ci sono poi Tezenis Verona, Pallacanestro Trieste, GeVi Napoli Basket e NutriBullet Treviso Basket mentre la UNAHOTELS Reggio Emilia, fanalino di coda della classifica, è distante due vittorie dalla zona salvezza.