Serie A, la classifica dopo 10 giornate

Al termine della 10ª giornata di Serie A UnipolSai 2022/23, non ci sono più squadre imbattute, dato il gran successo della Givova Scafati alla Segafredo Arena contro la Virtus Segafredo Bologna per 77-84. I bianconeri sono stati così agganciati in testa a 18 punti dall’EA7 Emporio Armani Milano, capace di battere la UNAHOTELS Reggio Emilia per 81-63 e conquistare la sesta vittoria consecutiva nella competizione.

Staccata e in solitaria al terzo posto a 14 punti c’è la Bertram Yachts Derthona Tortona, sconfitta nell’anticipo di giornata dal Banco di Sardegna Sassari per 79-82. Successivamente, c’è un terzetto con un record di 6 vittorie e 4 sconfitte, composto da Dolomiti Energia Trentino (k.o. a Napoli contro la GeVi per 69-58), Carpegna Prosciutto Pesaro ed Openjobmetis Varese. Queste ultime due squadre hanno dato vita ad una grande battaglia sportiva, terminata con il successo marchigiano per 101-93.

Settimo, ottavo e nono posto sono occupati rispettivamente da Happy Casa Brindisi, Umana Reyer Venezia e Germani Brescia. I pugliesi hanno sbancato l’Allianz Dome di Trieste con il punteggio finale di 66-83 mentre gli orogranata hanno superato proprio i lombardi in volata per 82-79. Più staccato ad otto punti c’è il terzetto composto da Banco di Sardegna Sassari, GeVi Napoli Basket e Givova Scafati.

A ridosso, invece, dei due spot che varrebbero la retrocessione con un record di 3-7 ci sono Pallacanestro Trieste e Tezenis Verona, vincente nel derby veneto contro Treviso per 77-79. Proprio la NutriBullet occupa l’ultimo posto in classifica, preceduta, sempre a quota 4 punti, dalla UNAHOTELS Reggio Emilia.

Serie A, la classifica dopo la 10a giornata



1 Virtus Segafredo Bologna 18

2 EA7 Emporio Armani Milano 18

3 Bertram Yachts Derthona Tortona 14

4 Dolomiti Energia Trentino 12

5 Carpegna Prosciutto Pesaro 12

6 Openjobmetis Varese 12

7 Happy Casa Brindisi 10

8 Umana Reyer Venezia 10

9 Germani Brescia 10

10 Banco di Sardegna Sassari 8

11 GeVi Napoli Basket 8

12 Givova Scafati 8

13 Pallacanestro Trieste 6

14 Tezenis Verona 6

15 UNAHOTELS Reggio Emilia 4

16 NutriBullet Treviso Basket 4