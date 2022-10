Serie A, Scafati - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

Senza un attimo di pausa, con un ritmo già da stagione inoltrata, l’Olimpia passa da Lione a Napoli, per affrontare dopo l’Asvel Villeurbanne la Givova Scafati nella seconda giornata del campionato di Serie A. È una sfida che mancava dal 2008, ultima stagione di Scafati nel massimo torneo, ai tempi in cui il ventenne Gigi Datome tentava di dimostrare di essere un giocatore importante anche ai livelli più alti rispetto ai campionati giovanili. Purtroppo, la squadra campana non ha la possibilità di giocare a Scafati e ha trovato ospitalità a Napoli, al Pala Barbuto dove l’Olimpia tornerà più avanti nella stagione. In ogni caso per la Givova si tratta della prima gara interna del campionato dopo il buon debutto di Venezia. L’Olimpia ha giocato nell’ultima settimana due gare vincendole ambedue in rimonta, contro Brescia capovolgendo la partita nel quarto periodo e in EuroLeague, a Villeurbanne, prendendone possesso nel cuore del terzo periodo. Si tratta di giocare con poco tempo ed energie, una situazione che diventerà abituale, più insidiosa in un momento della stagione in cui la squadra deve giocare senza due dei tre playmaker e il terzo, Kevin Pangos, stoppato anche lui da un infortunio, finora è sempre stato in campo con minutaggio ristretto e mostrando solo lampi della sua classe, sia contro Brescia che poi a Villeurbanne dove ha segnato il canestro risolutivo dopo sei errori dall’arco. Saranno indisponibili per infortuni Naz Mitrou-Long, Tommaso Baldasso e Gigi Datome. Come aveva anticipato Coach Ettore Messina prima della trasferta di Villeurbanne è previsto invece il ritorno, graduale, di Shavon Shields. Sarà nei 12 anche il nazionale Under 16, Samuele Miccoli.

Givova Scafati: le ultime

Ha perso la prima partita a Venezia ma dopo una parte iniziale di gara molto promettente. I giocatori più esperti sono Julyan Stone (11 punti, sette rimbalzi e nove assist a Venezia), un veterano multidimensionale del campionato italiano, e Doron Lamb, guardia da Kentucky che lo scorso anno è stato grande protagonista a Pesaro. L’ala piccola Mike Henry ha già giocato in Italia a Trieste due anni fa, 11.1 punti di media. Gli altri stranieri sono l’ala forte Kruize Pinkins, lo scorso anno a Limoges in Francia, e il centro Trevor Thompson (14 punti a Venezia) da Ohio State, lo scorso anno a Zara. Gli italiani sono capitanati dal playmaker Diego Monaldi e dalla guardia Riccardo Rossato (14 punti all’esordio in Serie A), poi ci sono l’ala forte Aristide Landi, il centro Quirino De Laurentis e l’ala Iris Ikangi.

Nella storia Milano e Scafati si sono affrontate quattro volte nelle due stagioni in cui la Givova ha giocato in Serie A. Il bilancio degli scontri diretti è 3-1, 2-0 a Milano, 1-1 a Scafati. Nella stagione 2006/07, l’Olimpia ha vinto 92-71 (20 Watson, 14 Gallinari) a Milano, ma ha perso 76-55 in trasferta. La stagione seguente ha prevalso 85-78 (21 Gallinari) e 92-88 a Scafati (24 Gallinari). In queste ultime due partite era impegnato Gigi Datome, allora a Scafati. Segnò 11 punti nella prima gara e 18 nella seconda.

Anche se inutilizzabile, l’unico ex presente in una delle due squadre è Gigi Datome. Nella stagione 2006/07 venne prestato da Siena a Scafati e giocò 14 gare di campionato. La stagione seguente, la trascorse a Scafati per intero con 32 presenze, con 9.1 punti di media. Mike Henry ha giocato a Trieste due anni fa con Davide Alviti. Julyan Stone ha giocato a Venezia a lungo assieme a Stefano Tonut.

Scafati - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

Givova Scafati-Olimpia Milano, gara della seconda giornata di serie A, si gioca oggi pomeriggio, domenica 9 ottobre, al PalaBarbuto di Napoli alle ore 16: diretta streaming su Eleven Sport.