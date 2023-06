Serie A, semifinali, Bertram Yachts Derthona - Virtus Bologna, Gara 3: dove vedere la partita in tv e in streaming

Al via anche Gara 3 della semifinale play-off tra Bertram Yachts Derthona e Virtus Segafredo Bologna. Questa sera la serie si sposta in Piemonte e riparte dal 2-0 per gli emiliani dopo i match giocati a Bologna. Le V Nere di Scariolo decise a chiudere i conti già oggi per raggiungere subito l'Olimpia Milano che, ieri sera, ha eliminato dopo la terza partita la Dinamo Sassari, conquistando già il suo posto in finale scudetto.

Coach Marco Ramondino riparte dall'ultimo ko di Bologna per trovare la chiave che possa scardinare la corazzata virtussina: “Gara 2, seppur migliore di gara 1, non è stata sufficiente per questo livello: la cosa più chiara ed evidente quando si incontrano grandi squadre come la Virtus Segafredo Bologna è che gli errori e i passaggi a vuoto vengono fatti pagare. Questo è il grosso insegnamento da trarre per provare ad allungare la serie, limitando gli errori non forzati in quanto stiamo competendo a un livello talmente alto che i passaggi a vuoto vengono fatti pagare. In gara 3 dovremo avere una presenza e una continuità diverse. Non si può limitare tutto contro formazioni come la Virtus Bologna – conclude il capo allenatore bianconero – e certe scelte che facciamo contro alcuni giocatori ci espongono ad altri tipi di soluzioni. A livello di gioco interno e con determinate scelte possiamo soffrire, ma nelle prime due gare non è un solo aspetto che ci ha fatto male. Inoltre, in gara 2, non abbiamo giocato in modo fluido in attacco tra primo e secondo quarto”. La Bertram Derthona, ad eccezione di Semaj Christon e Grant Basile, ha tutti i giocatori sono a disposizione.

Così Scariolo: "Siamo in un'ottima situazione ma dobbiamo fare ancora un grande passo e non abbiamo dubbi che la prossima sarà una partita difficilissima e dovremo affrontarla fin dall’inizio con tutta la concentrazione di cui siamo capaci".