Serie A, semifinali, Olimpia Milano - Banco di Sardegna Sassari, Gara 1: dove vedere la partita in tv e in streaming

Nella prima semifinale dei play-off di serie si sfidano Olimpia Milano e Banco di Sardegna Sassari, rispettivamente prima e quinta forza del tabellone, allenate da due volti storici delle panchine italiane come Ettore Messina e Piero Bucchi. La serie si apre domani pomeriggio al Forum. Il primo – attualmente l’allenatore con più panchine (121) e vittorie (81) ai playoff nella storia - ha allenato 13 serie di semifinali playoff fino ad ora: 8 con la Virtus Bologna, 3 con la Benetton Treviso e le ultime 2 con l’Olimpia Milano, per un totale di 44 gare allenate e 23 vittorie. In totale ha superato il turno in 6 occasioni. Il secondo invece è all’8ª serie di semifinale dopo averne allenate 2 con Treviso, 1 con Roma, 1 con Napoli, 2 con Milano e 1 con Sassari e averne vinte tre. In totale ha conquistato 13 delle 28 partite a cui ha partecipato ai playoff. I due allenatori si sono incrociati in 9 gare di playoff – equamente divise in tre serie di semifinale -, con un bilancio al momento favorevole a Messina per 6 vittorie a 3. La prima è quella della stagione 2000/01 quando Piero Bucchi era sulla panchina di Treviso e Messina su quella della Virtus Bologna e l’allora Benetton si impose per 3-0. Stessa serie e stesse squadre nella stagione successiva, ma questa volta a passare il turno per 3-0 è stata la Virtus di Messina. L’ultimo precedente ai playoff risale alla serie di semifinale della stagione con i coach sulle attuali panchine e Milano vincente per 3-0.

I precedenti nei play-off Questa è la 9ª semifinale consecutiva per i biancorossi che sono usciti ai quarti di finale l’ultima volta nella stagione 2012/13 per mano della Montepaschi Siena in 7 gare. In totale Milano ha partecipato a 29 semifinali perdendo la serie soltanto in 9 occasioni, l’ultima nell'annata 2018/19 proprio contro la Dinamo. Quella serie di quattro anni fa è anche l’ultima semifinale disputata dal Banco di Sardegna, che è alla sua sesta presenza nella serie che dà accesso alla finale Scudetto. La Dinamo ha conquistato due serie di finale, una appunto nella stagione 2018/19 (sconfitta poi da Venezia in finale per 4-3) e una nel campionato 2014/15 sempre contro Milano che ha aperto al Banco di Sardegna la strada verso la conquista dello Scudetto nella finale contro Reggio Emilia. Le due squadre si sono già affrontate in cinque serie durante i playoff. A parte il quarto di finale della stagione 2010/11 - vinto da Milano per 3-1 - le due società si sono affrontate sempre in semifinale. La prima semifinale risale al campionato 2013/14 quando l’Olimpia ha avuto la meglio in 6 gare prima di conquistare il titolo contro Siena. Nella stagione successiva le due società si ritrovano in semifinale ma questa volta passa il turno la Dinamo dopo 7 gare prima di vincere la finale Scudetto. Le ultime due semifinali risalgono alle annate 2018/19 e 2021/22, quando si imposero rispettivamente il Banco di Sardegna (3-0) e l’A|X Armani Exchange (3-0). In totale sono 23 le gare di playoff giocate tra le squadre con i biancorossi avanti 13-10. Piero Bucchi, coach Banco di Sardegna Sassari: “Siamo consapevoli della loro forza, abbiamo fatto una grande serie con Venezia, cercheremo di fare qualcosa in più della passata stagione, cerchiamo di essere il più competitivi possibile, di riuscire a fare il massimo, giocatori di primissima fascia, coach Ettore Messina, stiamo parlando del top, la nostra sfida personale è di superare i nostri limiti, di andare oltre. Se un giocatore o un addetto ai lavori si ritiene soddisfatto fa un grande errore, consapevoli di avere contro Milano, si deve provare ad andare oltre, combattere, determinati, non presuntuosi, ma con coraggio e un po’ sfacciati. Noi possiamo puntare sulla coesione e sul gruppo, è ovvio che loro hanno la possibilità di ruotare o di fare scelte a seconda della situazione”. Calendario e dirette tv e streaming Gara 1: EA7 Emporio Armani Milano – Banco di Sardegna Sassari sabato 27 maggio 2023 ore 18.00 su Eleven Sports, NOVE ed Eurosport 2 Gara 2: EA7 Emporio Armani Milano – Banco di Sardegna Sassari lunedì 29 maggio 2023 ore 21.00 su Eleven Sports, DMAX ed Eurosport 2 Gara 3: Banco di Sardegna Sassari – EA7 Emporio Armani Milano giovedì 1° giugno 2023 ore 21.00 su Eleven Sports, DMAX ed Eurosport 2 Ev. Gara 4: Banco di Sardegna Sassari – EA7 Emporio Armani Milano sabato 3 giugno 2023 ore 21.00 su Eleven Sports, DMAX ed Eurosport 2 Ev. Gara 5: EA7 Emporio Armani Milano – Banco di Sardegna Sassari lunedì 5 giugno 2023 ore 21.00 su Eleven Sports, DMAX ed Eurosport 2

Serie A, semifinali, Olimpia Milano - Banco di Sardegna Sassari, Gara 1: dove vedere la partita in tv e in streaming

