Serie A, semifinali play-off: Dinamo Sassari contro l'Olimpia senza paura

Sabato scatta la serie di semifinale tra il Banco di Sardegna Sassari e l'Olimpia Milano. Sfida dal pronostico chiuso? Non ditelo al gm dei sardi, Federico Pasquini, che vuole giocarsela fino alla fine: “Conosciamo bene Milano. Le squadre di Eurolega del livello di Milano quasi sempre uscite dalla Coppa hanno un contraccolpo che si riversa sul campionato. Come il Bayern, come l'Asvel... è una stanchezza più mentale che fisica dopo una competizione durissima e Milano ha vissuto questa flessione aggiungendoci non pochi infortuni a partire da quello di Melli, la chiave del loro sistema di gioco. Però nella serie con Reggio il grafico ha ripreso ad andare in su, e Milano è una squadra molto pronta”.

Intanto, c’è spazio per un’analisi di Gara 4 e in generale della vittoria nella serie contro la Germani Brescia: “Quando vinci la stanchezza passa in secondo piano, trovi risorse che ti fanno andare oltre. Domenica ero contentissimo, c'era il mix perfetto tra un'atmosfera del palazzetto a livelli clamorosi e i giocatori che hanno tutti collaborato fra loro contro una squadra forte come Brescia. È stata la domenica perfetta, segnando 98 punti e chiudendo con il 4/4 ai liberi di Bilan e Robinson, non grandi tiratori dalla lunetta. È stata la serie dei quarti perfetta e insperata e ora vediamo. Andremo a Milano con la solità mentalità, con grande rispetto ma nessuna paura. Proprio come contro Brescia"

Sarà anche una serie di grandi ex in panchina, Piero Bucchi e il vice di Ettore Messina, Gianmarco Pozzecco:"E questo dimostra che sia Piero che Poz stanno diventando vecchi, mentre loro si sentono molto giovani... Scherzi a parte, con Milano abbiamo ottimi rapporti, con il gm Stavropulos ci conosciamo dai tempi dell'Olympiacos e dal loro precampionato in Sardegna, e con tutto l'entourage i rapporti sono cordiali. Avversari in campo, rispetto reciproco fuori".

I ricordi più brutti e più belli delle sfide con Milano? "Il più bello il canestro di Sanders per il supplementare l'anno dello scudetto, il più brutto ricordo è la sconfitta in Gara 6 l'anno prima. Ci eravamo fatti la bocca buona, abbiamo perso la serie 4-2".