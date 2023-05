Serie A, semifinali play-off: dove vedere le partite in tv e in streaming

Olimpia Milano, Virtus Bologna, Sassari e Derthona. Quattro candidate allo scettro della serie A 2022/23: è tempo di semifinali scudetto, dopo la lunga serie dei quarti appena terminata. Solo la Virtus è riuscita a chiudere i giochi in tre partite, per tutte le altre è stata necessaria la quarta gara per decretare il verdetto. E adesso l'atmosfera si fa ancora più calda e il momento della verità si avvicina. Palazzetti che vanno tutti verso il sold out in queste ore per il debutto delle magnifiche quattro al penultimo atto della stagione. Si parte sabato e domenica prossime con i match del Forum di Assago (il palazzetto con il maggior pubblico di questa stagione (media di quasi ottomila spettatori a partita) e della Segafredo Arena. Ma Sassari non intende fare da vittima sacrificale contro i biancorossi di Messina, mentre i piemontesi della Bertram sono ormai degli habituèè delle grandi sfide e non hanno paura di misurarsi contro Belinelli e compagni. Sarà un grande spettacolo, dalla prima all'eventuale quinta sfida. Ecco come seguirlo in diretta tv o in streaming.

Serie A, play-off, semifinali, Gara 1: date, orari e dove vederle in tv e in streaming

Sabato 27 Maggio 2023

Olimpia Milano – Banco di Sardegna Sassari, ore 18.00, diretta Eleven Sports – NOVE – Eurosport 2

Domenica 28 Maggio 2023

Virtus Bologna – Bertram Yachts Derthona Tortona, ore 19.30, diretta Eleven Sports – NOVE – Eurosport 2

Serie A, play-off, semifinali, Gara 2: date, orari e dove vederle in tv e in streaming

Lunedì 29 Maggio 2023

Olimpia Milano – Banco di Sardegna Sassari, ore 21.00, diretta Eleven Sports – DMAX – Eurosport 2

Martedì 30 Maggio 2023

Virtus Bologna – Bertram Yachts Derthona Tortona, ore 21.00, Eleven Sports – DMAX – Eurosport 2

Serie A, play-off, semifinali, Gara 3: date, orari e dove vederle in tv e in streaming

Giovedì 1 Giugno 2023

Banco di Sardegna Sassari - Olimpia Milano, ore 21.00, Eleven Sports – DMAX – Eurosport 2

Venerdì 2 Giugno 2023

Bertram Yachts Derthona Tortona – Virtus Bologna, ore 21.00, Eleven Sports – DMAX – Eurosport 2

Serie A, play-off, semifinali, eventuale Gara 4: date, orari e dove vederle in tv e in streaming

Sabato 3 Giugno 2023

Banco di Sardegna Sassari - Olimpia Milano, ore 21.00, Eleven Sports – DMAX – Eurosport 2

Domenica 4 Giugno 2023

Bertram Yachts Derthona Tortona – Virtus Bologna, ore 21.00, Eleven Sports – DMAX – Eurosport 2

Serie A, play-off, semifinali, eventuale Gara 5: date, orari e dove vederle in tv e in streaming

Lunedì 5 Giugno 2023

Olimpia Milano – Banco di Sardegna Sassari, ore 21.00, Eleven Sports – DMAX – Eurosport 2

Martedì 6 Giugno 2023

Virtus Bologna – Bertram Yachts Derthona Tortona, ore 21.00, Eleven Sports – DMAX – Eurosport 2