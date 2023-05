Serie A, semifinali, Virtus Bologna - Bertram Yachts Derthona, Gara 2: dove vedere la partita in tv e in streaming

Dopo la vittoria sulla Bertram Derthona in gara 1 di semifinale, si torna in campi alla Virtus Segafredo Arena per Gara 2 tra la Virtus e i piemontesi. Il quintetto di Scariolo prova a seguire a ruota l'Olimpia Milano, che si è già portata sul 2-0 sulla Dinamo Sassari vincendo le due sfide casalinghe. La squadra allenata da Ramondino ha subito la grande fisicità avversaria già dai primi minuti di Gara 1. Il break prodotto dalla Virtus nei primi dieci minuti è risultato decisivo per l’esito dell’incontro. Questa sera alle ore 21 sempre a Bologna, la Bertram proverà a riaprire i giochi prima di spostare la serie nel suo palazzetto. "Razionalmente stiamo giocando contro una formazione attrezzata per fare l’EuroLega, idealmente siamo stati imprecisi, ma anche grazie alla capacità dei nostri avversari di forzare degli errori. Giocatori come Teodosic, Shengelia e Belinelli richiedono un game plan a parte per quanto riguarda le scelte da fare: cercheremo di fare di più la prossima partita", le parole di Ramondino dopo il primo ko. Il campione virtussino Tornik’e Shengelia non molla la presa: “Abbiamo vinto la prima partita ma sappiamo anche che loro hanno sbagliato tante occasioni da tre punti e nonostante la nostra energia in difesa sappiamo che magari non sarà cosi la prossima partita: dovremo quindi essere certamente preparati, anche ad analizzare ed individuare gli errori e poi a correggerli.”

