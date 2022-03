Serie A: ecco chi è il sostituto di Sacripanti sulla panchina della Gevi Napoli

La Gevi Napoli Basket comunica di aver affidato la guida tecnica della squadra a Coach Maurizio Buscaglia. Arrivata da poche ore l'ufficialità: ecco chi è il coach che prende il posto dell'esonerato Sacripanti.



La scheda di Buscaglia

Buscaglia, nato a Bari il 9 aprile del 1969, inizia la sua carriera nel settore giovanile del Grifone Perugia. Dal 2003, dopo le esperienze a Piove di Sacco e Mestre, allena per quattro anni l’Aquila Trento, conquistando una promozione in serie B2. Dopo essere stato nuovamente a Perugia, centrando ancora la promozione in Serie B1, torna a Trento nel 2010 iniziando una lunghissima esperienza conclusa nel 2019. Con la squadra trentina Buscaglia raggiunge ben due promozioni, passando dalla serie B alla Serie A, conquistando per cinque volte i playoff nella massima serie raggiungendo, nel 2016-2017 e nel 2017-2018, la Finale Scudetto. Nella stagione 2015 Buscaglia vince il premio di Miglior Allenatore della Serie A e nel 2016 viene eletto Miglior Allenatore di Eurocup, portando l’Aquila Trento in semifinale.

Dopo l’esperienza trentina, nel 2019-2020 Buscaglia allena la Pallacanestro Reggiana e, successivamente, nella stagione 2020-2021, la Germani Brescia. Nella stagione in corso Buscaglia ha allenato la squadra israeliana dell’Hapoel Holon. Inoltre, dal 2019, Coach Maurizio Buscaglia è capo allenatore della nazionale olandese.