Serie A, Supercoppa italiana: dove vedere le partite in tv e in streaming

Su il sipario alla nuova stagione del basket italiano. Domani a Brescia si torna in campo per il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Frecciarossa 2022. Virtus Bologna e Olimpia Milano (subito contro in semifinale), Tortona e Sassari: queste le quattro protagoniste dell'evento del PalaLeonessa. Tutte le stelle della pallacanestro nostrana, rientrate da EuroBasket, pronte a dare spettacolo .

Quattro dei giocatori che saranno protagonisti alla Frecciarossa Supercoppa 2022 hanno già vinto un premio di MVP della competizione. Marco Belinelli ha ricevuto questo riconoscimento nel 2005, quando vestiva la canotta della Climamio Bologna e siglò 18 punti nella vittoria contro la Benetton Treviso per 84-75. Daniel Hackett è stato il miglior giocatore della Supercoppa 2013 (titolo poi revocato alla Montepaschi Siena), quando - contro la Cimberio Varese - siglò una prestazione da 14 punti, 6 rimbalzi e 10 assist. Quest’ultimo dato è un record per una Supercoppa, davanti ai 9 assist distribuiti da Chris Wright (Tortona) nel 2021, Luca Vitali (Brescia) nel 2018 e Jerry Smith (Cantù) nel 2012. A 8 assist, tra gli altri, c’è Milos Teodosic che ha raggiunto questo numero di passaggi vincenti nelle edizioni del 2020 e 2021. Amedeo Della Valle ha trascinato la Grissin Bon Reggio Emilia con una prova da 13 punti, 4 recuperi e 4 rimbalzi nel successo contro l’EA7 Emporio Armani Milano per 80-68. Alessandro Pajola ha conquistato l’MVP dell’ultima edizione della Frecciarossa Supercoppa, trascinando la Virtus Segafredo Bologna anche nella finale contro l’A|X Armani Exchange Milano e firmando 14 punti e 7 assist.

L'albo d'oro dei quattro coach

Il coach che più ha vinto nella storia della Supercoppa Italiana è stato Simone Pianigiani con 7 successi, seguito da Jasmin Repesa ed Ettore Messina. Il coach attualmente nell’EA7 Emporio Armani Milano ha raggiunto la vittoria finale del torneo nel 2002 con Treviso (contro la Virtus Bologna per 100-72) e nel 2020 con l’Olimpia (75-68 sempre contro la Virtus).

Messina è stato anche l’allenatore che ha raggiunto più volte la finale di una Supercoppa, perdendo in 7 occasioni (1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2004, 2021). Sergio Scariolo ha vinto una sola Supercoppa, quella della passata stagione contro l’A|X Armani Exchange Milano per 90-84. Piero Bucchi ha invece come miglior risultato la finale raggiunta nel 2006 con la Eldo Napoli (sconfitta per 76-73 contro Treviso) Marco Ramondino è esordiente nella competizione.

Supercoppa italiana, Semifinali: dove vedere le partite in tv e in streaming

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE

Bertram Yachts Tortona – Banco di Sardegna Sassari, ore 18:00, diretta su Eleven Sports e Eurosport 2

EA7 Emporio Armani Milano – Virtus Segafredo Bologna, ore 20:45, diretta su Eleven Sports e Eurosport 2

Supercoppa italiana, Finale: dove vedere la partita in tv e in streaming

GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE 2022

Inizio alle ore 20:45, diretta su Eleven Sports, Eurosport 2 e in chiaro su DMAX