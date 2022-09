Serie A, Treviso è pronta: "Vogliamo tornare a divertirci"

In occasione del “Tvb Day”, la giornata dedicata ai tifosi organizzata dalla Nutribullet Treviso per far conoscere i nuovi beniamini ai tanti sostenitori della squadra, il presidente del club Vazzoler ha mandato un messaggio al popolo biancoblu: “Sono sicuro che saremo in tanti al Palaverde, siamo tutti qui perché siamo curiosi di vedere cosa faranno questi ragazzi. Non poniamo limite alle vittorie, ovvio, ma ci interessa anche ritrovare ciò che il Covid ci ha tolto, cioè l'entusiasmo ed il gusto di andare alla partita.Abbiamo allestito una squadra che possa al tempo stesso divertirsi e farci divertire, ma soprattutto meritare l'affetto che tutti assieme gli daremo nel corso della stagione”.

Anche il presidente del Consorzio UniVerso Treviso, Piergiorgio Paladin, ha preso la parola: “È stato il primo contatto diretto con il nostro pubblico. Poi se c'è qualcosa da correggere lo faremo. Sulla squadra ci sono grandissime aspettative e tanto entusiasmo, come la voglia di tornare al Palaverde: è un'esperienza di vita e non vediamo l'ora di cominciare".

Sinora sono già state staccate 1100 tessere abbonamenti: “Avere confermato la totalità degli abbonati dell'ultima stagione e averne recuperato altri della prima in serie A è importante. Il nostro obiettivo? Sarebbe quello di riuscire a raggiungere quota duemila abbonati, anche perché la campagna abbonamenti di quest'anno vuole andare incontro alle esigenze di tutti con una targetizzazione particolare. Ora vediamo quale sarà al risposta della nuova fase, provando a intercettare nuovi abbonati che vengano a conoscere l'universo di Treviso Basket e venire al Palaverde”.