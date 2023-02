Serie A, Trieste - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

La Pallacanestro Trieste, dopo aver conquistato il quarto successo consecutivo in campionato contro Napoli, ospita per la 18a giornata la capolista Olimpia Milano, che ha sconfitto Trento nella scorsa giornata di Serie A ed è reduce dai successi nel doppio turno di Eurolega contro Baskonia e Stella Rossa. Sono nove i precedenti già giocati tra Trieste e Milano con l’Olimpia avanti per 7-2. I giuliani hanno vinto in casa solo la gara della scorsa stagione (71-68). All’andata, giocata nella 7a giornata il 20 novembre 2022, l’EA7 Emporio Armani si impose per 98-81, allungando nella ripresa trascinati dai 23 punti, 7 rimbalzi e 5 assist di Mitrou-Long e dai 18 punti di Hall. Milano che perde Melli per problemi ai polpacci (affaticamento), oltre a Shields, Pangos e Baldasso. Due ex tra i campioni d'Italia: Alviti, che ha completato la stagione 2020/21 a Trieste, siglando 9.6 punti in 23 minuti di impiego medio, e Tonut, cresciuto a Trieste e ha iniziato la sua avventura da protagonista nell’allora Acegas Aps. Ha lasciato il club giuliano nel 2015.

Andrea Vicenzutto, assistant coach Pallacanestro Trieste: "Arriviamo alla partita di Milano dopo un periodo positivo e questo si è riscontrato in palestra dove erano evidenti l'entusiasmo e la volontà nel fare le cose da parte dei ragazzi che ovviamente hanno voglia di continuare il percorso di crescita insieme, passo dopo passo, in preparazione ad una partita che sicuramente sarà difficile. La nostra condizione fisica non è stata, purtroppo, per tutta la settimana perfetta, abbiamo avuto qualche acciacco che ci ha impedito di allenarci con regolarità e al completo ogni giorno, però nonostante questo siamo riusciti a fare degli ottimi lavori in campo e di questo siamo contenti. Emanuel Terry è arrivato in gruppo da due settimane e per lui è necessario lavorare il più possibile a gruppo completo. Stiamo cercando di inserirlo nei nostri meccanismi passo dopo passo, speriamo di riuscire a farlo sempre meglio e nel minor tempo possibile. Milano è una squadra che non ha bisogno di presentazioni, arriva da un periodo positivo perché l’ultima settimana di Eurolega è stata importante con due vittorie di assoluto livello con Baskonia e Stella Rossa, quindi ci aspettiamo una squadra in forte crescita, carica e vogliosa di continuare il percorso di risultati positivi. Noi non vediamo l’ora, ovviamente, di poter affrontare un roster e uno staff tecnico simile e siamo felici di poterlo fare in casa nostra davanti un pubblico che sicuramente sarà straordinario come è stato nell’ultima partita".

Mario Fioretti, assistant coach dell'Olimpia Milano: “Affrontiamo una delle squadre più in forma del campionato, reduce da quattro vittorie consecutive, e con il morale alto. Per noi sarà importante limitare l’uno contro uno e i pick and roll non solo di Bartley ma anche di Davis, Gaines e Ruzzier, oltre all’atletismo e la presenza a rimbalzo di Spencer e del nuovo arrivato Terry. Se riusciremo a fare tutto questo attaccando in modo corretto una difesa ben preparata e tattica aumenteranno anche le nostre possibilità di vittoria”.

Serie A, Trieste - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

Pallacanestro Trieste - Olimpia Milano, gara della 18a giornata di serie A in programma oggi, domenica 5 febbraio, alle ore 17, sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports.