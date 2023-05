Serie A, ultima giornata: il programma e dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

Dopo sette intensi mesi di battaglie e canestri, nel primo fine settimana di maggio la stagione regolare di Serie A UnipolSai 2022/23 giunge al termine con una giornata, la 30ª, alla quale spetta emetterà gli ultimi definitivi verdetti tanto in ottica salvezza quanto in quella play-off. In maniera quasi identica a quanto avvenuto nel turno precedente, le otto gare in programma saranno tutte disputate in contemporanea nel pomeriggio di oggi, domenica 7 maggio, con inizio fissato alle ore 18.00.

Parlando di match d’alta classifica, al Mediolanum Forum di Assago andrà in scena lo scontro (trasmesso in diretta anche su Eurosport 2) tra l’attuale quarta forza del campionato, il Banco di Sardegna Sassari, e i campioni d’Italia in carica dell’EA7 Emporio Armani Milano che, dopo essere tornati in testa al campionato, andranno a caccia di una vittoria per difendere il primo posto in graduatoria dall’assalto della Virtus Segafredo Bologna, impegnata alla Segafredo Arena contro un’Openjobmetis Varese già salva. Come la formazione lombarda, già certa della permanenza nella categoria l’anno prossimo è anche la NutriBullet Treviso, avversaria al Taliercio di un’Umana Reyer Venezia che invece cercherà il successo per conquistare la miglior testa di serie possibile ai play-off.

Animata dalla voglia di raggiungere e sopravanzare (in caso di passo falso a Mestre) gli orogranata sarà la Dolomiti Energia Trentino di coach Lele Molin, formazione che insegue in classifica la compagine lagunare e che domenica dovrà vedersela al PalaBigi contro una squadra, l’UNAHOTELS Reggio Emilia, pronta a dare il tutto per tutto per provare a strappare la salvezza.

L’accesissima lotta per non retrocedere vedrà coinvolte nell’ultimo turno anche Givova Scafati (opposta al PalaMangano a una Germani Brescia in cerca degli ultimi punti per la postseason), GeVi Napoli (di scena Pala AGSM AIM contro una Tezenis Verona già aritmeticamente in Serie A2) e Pallacanestro Trieste, chiamata a fare l’ultimo sforzo al PalaPentassuglia nell’impegnativo confronto (visibile in chiaro anche su DMAX) contro l’Happy Casa Brindisi, club che settimana scorsa ha acquisito la certezza di essere della partita ai play-off. Non in possesso invece di questa sicurezza, alla Vitrifrigo Arena la Carpegna Prosciutto Pesaro scenderà in campo contro la Bertram Yachts Tortona (in un match live anche su Eurosport 1) con il chiaro intento di strappare il pass per la fase successiva, un appuntamento prestigioso questo a cui nessuno, tra i team in lizza per parteciparvi, vuole assolutamente mancare.