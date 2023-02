Serie A, Unahotels Reggio Emilia - Virtus Bologna: dove vedere la partita in tv e in streaming

Torna il derby emiliano di serie A: Unahotels Reggio Emilia, sconfitta nell’ultima giornata a Pesaro, ospita la Virtus Bologna, che viene dal successo con Brescia in campionato e dal ko interno in Eurolega contro il Barcellona. Sono 56 i derby emiliani giocati fino ad oggi, il primo nella stagione 1984/85, 40 dei quali conquistati dai bianconeri. Nelle 29 sfide disputate in casa dalla Pallacanestro Reggiana, ci sono stati 10 successi interni e 19 esterni. L’ultima vittoria casalinga di Reggio contro la Virtus Bologna è della stagione 2017/18: Grissin Bon Reggio Emilia-Segafredo Virtus Bologna 104-99. Nel match di andata, giocato il 6 novembre 2022 al termine della 6a giornata, Bologna si è imposta 79-65, trascinata dai 18 punti di Mickey e dai 15 di Cordinier. Scariolo lamenta le assenze di Semi Ojeleye, Leo Menalo, Milos Teodosic e proprio di Isaia Cordinier (lesione parziale della fascia plantare destra). Nelle fila di Reggio Emilia c'è Michele Vitali, cresciuto nelle giovanili bianconere fino al 2012 e nel 2015/16 con i colori dell’allora Obiettivo Lavoro (8.1 punti e 3.7 rimbalzi in 25.2 minuti di utilizzo a partita).

Dragan Sakota, coach Unahotels Reggio Emilia, chiede ai suoi una serata piena di coraggio e carattere: “Affrontiamo una delle big del nostro campionato e cioè la Virtus Bologna che, come avvenuto con Milano, parte con i favori del pronostico in ogni partita che disputa. Il calendario però è uguale per tutti e sono squadre che, presto o tardi, ogni nostra avversaria dovrà affrontare. Abbiamo dimostrato contro l’Olimpia che se facciamo del nostro meglio, se usciamo dal tunnel degli spogliatoi con coraggio, determinazione e voglia di farcela, allora possiamo fare prestazioni importanti. Dovrà essere così anche domani: servirà una partita di grande applicazione ed intelligenza contro una squadra che, disputando l’Eurolega, è bilanciata e coperta in ogni reparto ed è allenata da un coach con grande esperienza. Sugli esterni Belinelli sta vivendo uno dei suoi migliori momenti di forma così come Teodosic può essere decisivo ogni partita che gioca. Sotto canestro sono solidi, tra tutti dovremo prestare grande attenzione a Shengelia, giocatore unico per la lega italiana”.

Alberto Seravalli, assistant coach Virtus Bologna, non si fida dei reggiani e avverte i suoi: "“Affrontiamo una squadra che non rispecchia la posizione in classifica, con tanta qualità, guidata da un leader tecnico e mentale come Cinciarini, con giocatori pericolosi in attacco come Senglin e Olisevicus, due lunghi atipici come Reuvers, uno dei migliori stoppatori del campionato, e Hopkins. Dovremo fare una partita fisica ed attenta, con un grande gioco corale in attacco per trovare le migliori soluzioni. Affrontiamo questa gara con la necessità di gestire i riposi per quei giocatori più a rischio infortuni. Troveremo un ambiente caldo, questa è una partita sentita molto da entrambe le tifoserie e per questo vogliamo fare un un grande sforzo per regalare una vittoria ai nostri tifosi”.

Serie A, Unahotels Reggio Emilia - Virtus Bologna: dove vedere la partita in tv e in streaming

Unahotels Reggio Emilia - Virtus Bologna, gara della 19a giornata di serie A in programma oggi, domenica 12 febbraio, alle ore 18, sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports.