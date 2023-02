Serie A, Varese - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

L’Openjobmetis Varese, reduce dal k.o. di Tortona, ospita l’EA7 Emporio Armani Milano, che torna in campo dopo il blitz di Trieste e la mancata trasferta a Istanbul in Eurolega. Questo sarà il 187° derby nella storia tra le due squadre; nel computo totale dei precedenti l’Olimpia è avanti 110-76 ma è indietro per 45-43 nelle gare giocate a Varese L’ultima vittoria interna dell’Openjobmetis risale al 29 gennaio 2018 (76-72), prima di perdere le successive 4 sfide interne contro i meneghini. All’andata, giocata il 26 dicembre 2022 nel corso della 12ª giornata, l’EA7 Emporio Armani si impose nettamente per 96-84 trascinata dai 20 punti di Davies e mandando altri sei giocatori in doppia cifra.

Ettore Messina è alla 586a panchina in Serie A, raggiungendo Fabrizio Frates al 16° posto nella classifica all-time guidata da Tonino Zorzi (1073 panchine), Cesare Pancotto (1012) e Carlo Recalcati (932). Degli allenatori in attività, Messina è preceduto anche da Piero Bucchi (738, 5° posto), Attilio Caja (692, 8° posto) e Francesco Vitucci (646, 11° posto). Il grande ex della partita è Brandon Davies, che ha giocato a Varese nella stagione 2015/16 siglando 13.3 punti e 6.5 rimbalzi di media.

Michael Arcieri, general manager Openjobmetis Varese: "La prima cosa da mettere in luce della sconfitta contro Derthona è la presenza massiccia dei nostri tifosi che hanno riempito il palazzetto di Casale con la loro voce e la loro passione per i nostri colori. Voglio ringraziarli perché è stato un momento davvero molto bello. Sicuramente abbiamo imparato una lezione e speriamo di raccoglierne i frutti nelle prossime partite, a cominciare dalla sfida di domenica contro Milano. Non so se ci siano dei segreti per riuscire ad avere la meglio contro l'Olimpia, una formazione fortissima del nostro campionato. Se vogliamo avere una possibilità dobbiamo assolutamente fare tutte le cose con intelligenza e compostezza comunicando continuamente tra di noi, soprattutto in difesa; loro fisicamente sono grandi e quindi noi dobbiamo fare piccole cose con costanza per tutto l'arco della partita. Dobbiamo giocare ai nostri ritmi, ma dobbiamo anche essere bravi ad adeguarci a quelli a cui Milano ci costringerà. La partita di settimana scorsa contro Derthona ha amplificato l'importanza di fare tutti i fondamentali della partita; se riusciamo a farli allora abbiamo una possibilità, altrimenti sarà molto difficile. Lo sarebbe contro chiunque, a maggior ragione contro una formazione come l'Olimpia".

Serie A, Varese - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

Openjobmetis Varese - Olimpia Milano, gara della 19a giornata di serie A in programma domani, domenica 12 febbraio, alle ore 17.30, sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports.