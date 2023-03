Serie A, ventiduesima giornata: risultati e classifica

Al termine della 22a giornata di Serie A, la Virtus Segafredo Bologna, dopo aver battuto l’EA7 Emporio Armani Milano nello scontro diretto per 69-75, vola in testa alla classifica con 36 punti, staccando di due lunghezze proprio i meneghini. Dopo la vittoria del Forum ha parlato uno dei migliori di serata Marco Belinelli: "L’unica cosa che viene fuori da questa partita è il carattere che abbiamo. Nonostante le assenze, una grande vittoria di squadra, una gara preparata bene ma sappiamo che non è niente, è solo una vittoria. Davanti abbiamo partite ancora più importanti e vogliamo prepararci al meglio e migliorare. Io cerco sempre di andare in campo con la voglia di vincere, dimostrando ai più giovani il mio amore per la pallacanestro. Questa è una vittoria per noi importante e per i nostri tifosi". Così Coach Ettore Messina ha commentato la partita con Bologna: “Con un terzo quarto molto brillante avevamo rimesso in piedi una gara cominciata male, soprattutto a causa di una cattiva difesa. Nel primo tempo, Marco Belinelli ha segnato 12 punti, nel secondo abbiamo difeso meglio e non ha segnato. Nel primo tempo abbiamo incassato 49 punti, nel secondo 26. Sono numeri che spiegano tutto. Purtroppo, nel momento in cui abbiamo completato la rimonta e siamo andati avanti c’è mancata probabilmente un po’ di energia per allungare ancora. Invece ci sono state credo tre palle perse consecutive. Chiaramente, siamo stati costretti dalle assenze a ricominciare daccapo, nel senso che avevamo ricostruito i nostri equilibri ma oggi eravamo di nuovo indietro di due mesi. La formazione era obbligata nel senso che mancando Pangos doveva giocare Mitrou-Long e mancando anche Biligha ero costretto a scegliere tre lunghi stranieri sacrificando un esterno. Questo è il nostro roster e finché non rientrerà nessuno sarà quello che dovrà portarci avanti. Adesso andiamo a Istanbul e proviamo a giocare una buona partita lì”.

Le altre partite

Al terzo posto (con un record di 16-6) si conferma la Bertram Yachts Tortona - vincente nell’anticipo sul parquet di Trento per 73-75 - mentre a 26 punti c’è in solitaria il Banco di Sardegna Sassari (alla sesta vittoria consecutiva), che ha travolto Varese con il punteggio finale di 102-73. Con un record di 12-10 si incontrano invece Openjobmetis Varese, Carpegna Prosciutto Pesaro (che ha piegato Brescia per 88-79) e Happy Casa Brindisi (vincente a Napoli con il punteggio di 80-96). Chiude la zona play-off momentanea la Dolomiti Energia Trentino con 22 punti in classifica, seguita a distanza di due lunghezze dall’Umana Reyer Venezia, che ha conquistato all’overtime il derby veneto con Verona per 92-95, e dalla NutriBullet Treviso Basket, vincente nel posticipo contro Scafati per 89-88 grazie ai liberi decisivi di Iroegbu. Con un record di 9-13 c’è la Pallacanestro Trieste (che ha perso contro Reggio Emilia tra le mura amiche per 75-80), seguita dalla Germani Brescia (8-14) ormai con un vantaggio di una sola vittoria sulla zona retrocessione, composta dal quartetto Givova Scafati, Tezenis Verona, GeVi Napoli Basket e UNAHOTELS Reggio Emilia.