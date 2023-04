Serie A, ventiquattresima giornata: risultati e classifica

Al termine della 24a giornata, si fermano le prime due della classe, dato che la Virtus Segafredo Bologna è stata sconfitta in volata da Trieste (80-78) e l'Olimpia Milano ha ceduto per 73-76 contro Venezia. L’Umana Reyer prosegue nel proprio momento positivo in campionato portando a quota tre (Milano è invece al terzo k.o. di fila) la sua serie di successi consecutivi in Serie A. La Pallacanestro Trieste interrompe la striscia di sette vittorie consecutive della Virtus Segafredo Bologna battendola in volata. Fatali gli errori di Belinelli sui tiri liberi finali. I bianconeri restano a quota 38 punti e mantengono la vetta solitaria, seguiti dai biancorossi di Messina e anche dalla Bertram Yachts Derthona Tortona, che sale a 34 punti in classifica dopo aver battuto nel finale una tenace Happy Casa Brindisi per 81-77.

Le altre

A quota 14-10 ci sono poi Banco di Sardegna Sassari (sconfitta da Verona per 87-74, interrompendo una striscia di sette vittorie consecutive) e Openjobmetis Varese (vincente in volata a Treviso per 95-97). Al 6° posto in solitaria si trova l'Happy Casa Brindisi (13-11 di record), seguita dal terzetto a quota 24 punti composta da Dolomiti Energia Trentino (corsara a Pesaro per 70-84), Umana Reyer Venezia e Carpegna Prosciutto Pesaro.

Più staccati con un record di 10-14 si trovano Germani Brescia (che ha conquistato l'anticipo di giornata a Napoli con il punteggio finale di 69-72), Pallacanestro Trieste e NutriBullet Treviso Basket. In zona retrocessione ci sono quattro squadre appaiate a 16 punti: Tezenis Verona, Givova Scafati (sconfitta all'overtime per 78-70 da Reggio Emilia), GeVi Napoli Basket e UNAHOTELS Reggio Emilia.