Serie A, ventitreesima giornata: risultati e classifica

Al termine della 23a giornata della Serie A la Virtus Segafredo Bologna allunga in testa sull’Olimpia Milano, dato che i bianconeri hanno battuto Pesaro per 88-76 mentre i biancorossi si sono fermati a Brescia (83-74 il finale per la Germani). La Bertram Yachts Derthona Tortona ha fallito, tuttavia, la possibilità di agganciare l’Olimpia a 34 punti, dato che i piemontesi hanno perso a Sassari per 84-72. Proprio il Banco di Sardegna – giunto al settimo successo consecutivo – occupa il quarto posto in solitaria con 28 punti, davanti ad Openjobmetis Varese (vincente 98-94 contro Verona) e Happy Casa Brindisi (travolgente contro Treviso per 107-84), appaiate con un record di 13-10. Per il quintetto di coach Bucchi una clamorosa risalita della classifica nell'ultimo periodo, dopo una prima parte di stagione difficile. I sardi sarebbero primi in classifica considerando solo le ultime dieci giornate di campionato.

Le altre

Dietro c’è la Carpegna Prosciutto Pesaro ferma a quota 24 punti mentre staccate di due lunghezze ci sono Dolomiti Energia Trentino (sconfitta da Napoli per 79-87) e Umana Reyer Venezia (che ha battuto Reggio Emilia per 78-69). Dopo la NutriBullet Treviso Basket, ferma ad un record di 10-13, ci sono Germani Brescia e Pallacanestro Trieste (sconfitta a Scafati per 93-85) a quota 18 punti. Entrando nella zona retrocessione, ci sono Givova Scafati e GeVi Napoli Basket con un record di 8-15 e con un vantaggio di due lunghezze su Tezenis Verona e UNAHOTELS Reggio Emilia.