Serie A, la Virtus Bologna ritrova Abass un anno dopo

Un anno fa (era la fine di settembre) il suo ginocchio fece crack nel match contro Trento. Fu necessaria un'operazione, poi la lunga trafila tra riabilitazione e partite in tv. Una stagione persa, ma ora l’infortunio fa parte del passato per Awudu Abass, talento italiano che torna a disposizione della Virtus Bologna per la stagione 2022/2023. “Non è stato facile restare a guardare gli altri giocare, festeggiare e raggiungere gli obiettivi, ma dopo un mese dall'operazione mi sono messo il cuore in pace. È andata come è andata, è servito un attimo di pazienza e poi ho pensato solo a lavorare sodo per tornare in campo. Ad aprile ho ripreso e tutto è andato bene, il lavoro fatto all'Isokinetic ha dato i suoi frutti”, ha detto il 29enne nato a Como al Corriere di Bologna.

Finalmente è tutto pronto per il ritorno sul parquet, con tanto di chance in Eurolega: “Mi sono preparato tantissimo, non gioco una partita da molti mesi ma questa non deve essere una scusa. Non voglio pensare all'anno che ho perso, è come se fossi ripartito dal punto in cui ero all'inizio dell'anno scorso. Non so come andrà, abbiamo diversi giocatori nuovi e bisognerà aspettare un po' per vedere come saranno il sistema e la chimica di squadra. Io voglio fare quello che ho sempre fatto al meglio possibile e cercare di partire col piede giusto per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi che ci porremo. Il patron Zanetti vuole competere ai massimi livelli, anche in Europa, e ne siamo consapevoli. I miei compagni finora sono stati eccezionali, non hanno mai sentito la pressione. La concorrenza? Non mi preoccupa, avremo tante partite ed è giusto avere un roster profondo”, ha aggiunto l'esterno delle V Nere.