Serie A, la Virtus a Banchi: i retroscena dell'esonero di Scariolo

Il ritorno post Mondiale, una conferenza stampa (galeotta) e l'addio. Che ha spalancato le porte di Basket City a Luca Banchi. Sergio Scariolo e la Virtus si sono lasciati male: un logorio del rapporto durato mesi, raccontano, prima di arrivare all'esonero. Le dichiarazioni di Scariolo qualche giorno fa (in particolare sulla squadra costruita dopo un taglio del budget) hanno infastidito non poco il club del patron Zanetti, che ci ha messo qualche ora a dare mandato ai suoi dirigenti di attuare l'esonero. Così, Scariolo e Banchi vivono un'altra sliding door, come avvenne a Milano dieci anni fa. Storie e casi diversi, ma con gli stessi coach di altissimo livello.