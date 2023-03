Serie A, Virtus Bologna - Bertram Yachts Derthona Tortona: dove vedere la partita in tv e in streaming

La Virtus Bologna, dopo il ko in Euroleague sul parquet del Fenerbahçe, ospita la Bertram Yachts Tortona, sconfitta proprio dai felsinei nella recente semifinale di Frecciarossa Final Eight 2023. Le due società si sono affrontate in 9 occasioni, di cui tre in stagione regolare, una in Supercoppa 2021 (quarto di finale, 74-66 per i felsinei), due volte in Coppa Italia (2022 e 2023 con una vittoria per parte) e 3 nei play-off scudetto della stagione scorsa (Bologna vinse per 3-0). In campionato, il bilancio è di 2 vittorie per Tortona e 1 di Bologna, con tutte vittorie casalinghe. In totale, la Virtus è avanti 6-3. Le due squadre si sono sfidate in campionato nell’anticipo della 14a giornata sabato 7 gennaio, quando la Bertram Yachts vinse per 89-81, trascinata dai 22 punti di Macura e i 13 di Christon. Sergio Scariolo punta al successo numero 50 in campionato sulla panchina della Virtus Bologna.

Alberto Seravalli, assistant coach Virtus Segafredo Bologna: "Ci prepariamo adaffrontare Tortona, la terza forza del campionato, una squadra a cui piace giocare ad alto ritmo, molto pericolosa nel tiro da tre punti, soprattutto in transizione, con tanti esterni pericolosi al tiro come Filloy, Macura e Daum, e dei lunghi molto solidi come Cain e Radosevic. Dovremo fare una gara fisica per limitare i loro punti di forza, trovare in attacco le giuste soluzioni per avere i tiri migliori possibile. Affronteremo questa gara in emergenza fisica, con diversi giocatori acciaccati, solo domani sapremo chi potrà scendere in campo, nonostante ciò vogliamo regalare una vittoria in casa ai nostri tifosi.”

Marco Ramondino, coach Bertram Yachts Tortona: “Dal punto di vista fisico, la pausa ci serviva sia per recuperare energie che risolvere alcuni acciacchi dei nostri giocatori. Abbiamo fatto ottimi giorni di lavoro alla ripresa e siamo consapevoli che le partite che giocheremo hanno un perso specifico diverso rispetto alle precedenti in quanto hanno incidenza immediata sulla classifica. Inoltre, sono gare in cui crescono il livello di durezza e di preparazione, per cui dovremo essere bravi ad adeguarci su tutti i fronti. Le qualità e le soluzioni del roster sono così tante che mettono una piccola incognita sulla gara, perché non sempre la precedente può essere un punto di riferimento per i cambiamenti che le grandi squadre, quale la Virtus è, possono applicare. Noi dobbiamo imparare dalle grandi squadre e sapere che ogni errore può essere punti, per cui occorrerà seguire i diversi partita necessari quando si affrontano dei campioni”.

Serie A, Virtus Bologna - Bertram Yachts Derthona Tortona: dove vedere la partita in tv e in streaming

Virtus Bologna - Bertram Yachts Derthona Tortona, gara della 20a giornata di serie A in programma oggi, domenica 5 marzo, alle ore 20.00, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports e in tv su Eurosport 2.