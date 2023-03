Serie A, Virtus Bologna - Carpegna Prosciutto Pesaro: dove vedere la partita in tv e in streaming

La Virtus Segafredo Bologna, dopo aver conquistato la scorsa domenica la vetta del campionato battendo Milano ed essere stata sconfitta dal Real Madrid in Eurolega, ospita la Carpegna Prosciutto Pesaro, che viene dal successo interno contro Brescia. Le due squadre si sono affrontate ben 159 in passato, con i bianconeri avanti 105-54 nel computo totale e 70-8 per gli scontri diretti giocati in casa. Pesaro non vince a Bologna da oltre quindici anni, dato che l’ultimo successo risale al 17 febbraio 2008 (72-81 per l’allora Scavolini Spar). Sono 11 gare di fila che la Virtus non perde contro la VL; l’ultimo successo biancorosso risale al 25 novembre 2018 per 89-86. Nel match di andata, la Segafredo ha piegato gli avversari con il punteggio di 82-87, guidati dai 19 punti e i 10 rimbalzi di Shengelia e gli 11 di Weems. Questo è stato l’unico precedente tra i due allenatori Sergio Scariolo e Jasmin Repesa.

Virtus Segafredo Bologna senza Cordinier, Pajola, Teodosic e Camara. Carpegna Prosciutto Pesaro priva di Mazzola e Charalampopoulos. Diversi gli ex: Daniel Hackett è cresciuto nelle giovanili della VL dal 2001 al 2003 e poi ha completato le annate dal 2010 al 2012 in prima squadra (collezionando un totale di 74 presenze e viaggiando a 12.4 punti, 3.7 rimbalzi e 2.4 assist di media). Sergio Scariolo è stato capo allenatore sulla panchina di Pesaro per due stagioni, collezionando 48 vittorie in 76 gare e vincendo lo Scudetto nel 1990. Nel Pesaro, Dejan Kravic ha completato l’annata 2018/19 alla Virtus conquistando la Basketball Champions League e firmando 10.9 punti e 5.8 rimbalzi di media in Serie A. Anche Valerio Mazzola è stato parte della Virtus per due stagioni (2014/15 e 2015/16) siglando 7.4 punti e 6 rimbalzi in 24 minuti di impiego medio.

Iacopo Squarcina, assistant coach Virtus Segafredo Bologna: "Affrontiamo Pesaro, una squadra per la quale abbiamo grande rispetto, una classica del basket italiano, un match molto sentito da entrambe le parti. La VL gioca con grande aggressività, come dimostrato dal primo posto nelle statistiche nelle palle recuperate e in quella dei falli commessi, in attacco possono sfoderare tante armi, hanno diversi tiratori con percentuali molto alte dall’arco e sono infatti terzi nei punti segnati a partita. Dal nostro punto di vista vogliamo vincere per mantenere il primato in classifica che ci siamo meritati e conquistati nell’ultima gara e vogliamo farlo davanti ai nostri tifosi che in ogni partita continuano a dimostrarci grande calore e sostegno".

Luca Pentucci, assistant coach Carpegna Prosciutto Pesaro: "La Virtus è una squadra costruita per centrare obiettivi importanti e guidata da uno dei migliori coach a livello europeo, Sergio Scariolo. Si tratta di una formazione molto fisica, lunga e atletica. In attacco punta molto a giocare in situazioni di post basso e al momento Belinelli è in gran forma. Dovremo fare attenzione anche ai pick and roll di Mannion e Hackett che possono costruire vantaggi per i loro tiratori. Mette molta aggressività in difesa, noi dovremo cercare di togliere loro della fisicità concentrandoci tanto sulla velocità. Ripartiamo dall’ultimo quarto giocato contro Brescia per arrivare a questo match con tanta fiducia”.

Serie A, Virtus Bologna - Carpegna Prosciutto Pesaro: dove vedere la partita in tv e in streaming

Virtus Bologna - Carpegna Prosciutto Pesaro, gara della 23a giornata di serie A in programma oggi, domenica 26 marzo, alle ore 19, al Virtus Segafredo Arena, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports.