Serie A, Scariolo torna a Bologna da Campione d'Europa: "Virtus, sarà una stagione difficile"

Sergio Scariolo ha appena celebrato l'ennesima impresa della sua carriera, portando la Spagna alla conquista della quarta medaglia d’oro continentale, ma è già pronto per ripartire alla guida della Virtus Bologna per una stagione piena d'impegni e di ambizioni. “Siamo entrati in questo Europeo come ottavi nel power ranking. Al Mondiale 2019 vinto in Cina eravamo quinti. A Berlino il nostro obiettivo era competere con le più forti mandando in campo 9 esordienti. Non era facile andare a medaglia. Tutte le mie squadre d'oro hanno una loro specificità ma con un denominatore comune che riguarda l'identità e lo spirito di squadra”, ha detto alla Gazzetta il coach parlando del successo di Berlino.

Questo trionfo da dov’è partito? “Una squadra nata da due progetti separati ma paralleli. Quello fondato sulla piramide delle nazionali giovanili con le classi 1997/2001 che ha portato a una selezione naturale e quello avviato nel 2017 con le finestre per le nazionali, un gruppo di 16 giocatori che ha supplito bene alle assenze dei tanti giocatori impegnati in Eurolega e Nba”.

È stata un’estate di trionfi per la Spagna, con ben nove nazionali arrivate a medaglia tra uomini e donne: “Parlo del maschile. La base è il reclutamento dell'Accademia under 12/13. Si lavora sulla qualità nella quantità di club che curano bene i vivai in un sistema armonizzato come scuola tecnica che poi travasa i più dotati nelle nazionali giovanili. Dietro il sistema c'è la preparazione di staff competente”.

Un successo che potrebbe dare una spinta in più per fare bene con la Virtus Segafredo Bologna: “Lo spero, ma club e Nazionale sono situazioni diverse. Sarà una stagione difficile, dovremo essere pronti. Venerdì sarò a Bologna per riprendere contatto con la squadra in palestra. Finalmente ci saremo tutti”.