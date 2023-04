Serie A, Virtus Bologna - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in tv e in streaming

La Virtus Segafredo Bologna, dopo lo stop con Napoli e il derby di Eurolega vinto contro Milano, ospita la Dolomiti Energia Trentino, reduce dal largo successo interno contro Trieste. Le due squadre si sono affrontate in 14 occasioni, tutte di stagione regolare, e il bilancio è di 7-7. Dalla stagione 2019/20 ci sono state 5 vittorie esterne su 6 partite giocate unica vittoria interna quella della Virtus nella stagione scorsa. Nella gara di andata, giocata il 20 novembre 2022 nel corso della 7ª giornata, la Segafredo si impose per 64-71, grazie ai 14 punti di Mannion e ai 13 di Cordinier. Emanuele Molin è alla panchina numero 70 da capo allenatore di Trento: è il grande ex del match, essendo stato assistente di Ettore Messina alla Virtus dal 2000 al 2002 conquistando il ”triplete” nel 2001 tra Serie A, Coppa Italia ed Eurolega, oltre alla Final Eight 2002. "E' partita che si definisce da sola: non dobbiamo fare affidamento sulle ultime difficoltà della Virtus, affrontiamo una squadra di altissimo valore che si prepara ad un finale di stagione con l'obiettivo di vincere - le parole di Molin, coach trentino - . Ma più che guardare ai nostri avversari, credo sia importante guardare in casa nostra, sapere che anche noi abbiamo degli obiettivi che vogliamo perseguire, dare continuità alle prestazioni recenti in cui la squadra ha dimostrato il desiderio di raggiungere insieme un posto playoff. Dobbiamo continuare ad alimentare questa fiducia nel gruppo. Giocheremo una partita difficile, abbiamo grande rispetto e ammirazione per Bologna, ma allo stesso tempo vogliamo provare a metterla in difficoltà e se ce la faremo, cogliere le occasioni che ci verranno presentate. Dobbiamo avere la forza mentale anche di non farci distrarre o coinvolgere da quello che sta accadendo in questo momento: dal punto di vista personale mi dispiace per Varese e per il mondo del basket italiano, è una notizia che non fa bene a nessuno; ma noi dobbiamo solo concentrarci su noi stessi e scendere in campo partita dopo partita esprimendo il massimo del nostro potenziale, individuale e di squadra. Il gruppo è al completo e vogliamo continuare il nostro buon momento dopo le belle vittorie con Pesaro e Trieste".

Andrea Diana, assistant coach Virtus Segafredo Bologna: "Affrontiamo una squadra molto fisica e con lunghi dinamici, il nostro obiettivo sarà quello di limitare le palle perse ed avere cura della palla nei nostri possessi offensivi, evitando intercetti e corse in contropiede e pareggiare il loro livello di energia. Sono in grado di attaccare l’area, sia con gli esterni con penetrazioni, sia con tanti giocatori abili nella posizione di post basso, proteggere l’area sarà un nostro obiettivo principale anche per avere il controllo dei rimbalzi. In attacco dovremo avere grande condivisione della palla, giocare insieme, attaccare i vantaggi, essere bravi ad attaccare dove c’è la possibilità di farlo nel migliore dei modi. Altro obiettivo importante della gara sarà quello di riprendere ritmo, inserire piano piano i giocatori che stanno uscendo da infortuni e sono pronti per rientrare e riavere partita dopo partita il roster a completa disposizione”.





Serie A, Virtus Bologna - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in tv e in streaming

Virtus Bologna - Dolomiti Energia Trentino, gara della 26a giornata di serie A in programma oggi, domenica 16 aprile, alle ore 19, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports.