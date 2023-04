Serie A, Virtus Bologna - Gevi Napoli: dove vedere la partita in tv e in streaming

La Virtus Bologna, dopo il k.o. di Trieste e la sfida persa in Eurolega a Valencia, ospita la GeVi Napoli Basket, sconfitta nell’ultimo turno da Brescia. Nelle 11 sfide già giocate tra Virtus e Napoli ci sono state sette vittorie per i partenopei contro le quattro degli emiliani. A Bologna i bianconeri sono avanti per 3-2 nei precedenti. Le due squadre si sono affrontate nel corso della 1a giornata, quando la Virtus s'impose per 77-89 trascinata da un super Mickey (23 punti e 5 rimbalzi) e un efficiente Weems (14 punti). Sono nove i precedenti tra Sergio Scariolo e Cesare Pancotto con 6 vittorie per l’attuale coach di Bologna. Le V Nere perdono Belinelli causa influenza (sono out anche Cordinier, Abass, Pajola e Teodosic).

Alberto Seravalli, assistant coach della Virtus Bologna, presenta il match: "Affrontiamo Napoli, una squadra che nella prima giornata del girone d’andata ci mise in grande difficoltà: sotto di 20 punti fu necessario un grande sforzo di squadra sia offensivo che difensivo per recuperare la partita e conquistare la vittoria. E’ una squadra che arriva a Bologna con l’urgenza di conquistare i due punti e che fa della pericolosità negli 1v1 una dello loro armi principali; consapevoli quindi dei loro punti di forza dovremo fare una gara difensiva molto fisica, di grande coesione e di squadra così da limitarli, giocare con disciplina ed esecuzione in attacco per sfruttare i nostri punti di forza e trovare i tiri migliori. Vogliamo tornare alla vittoria davanti ai nostri tifosi, consolidare il primo posto in Campionato e riprendere il nostro cammino”.

Cesare Pancotto, coach della GeVi Napoli Basket, pronto a misurarsi con Scariolo: " Ci prepariamo ad affrontare la prima della classe: rispetto e motivazione. Le difficoltà che troveremo in campo sono evidenti ed inevitabili, e come tali vanno affrontate. Scariolo è un top coach. La struttura organizzativa è da Eurolega. Il roster vanta tanti giocatori ognuno con talento in ogni ruolo. Giocano un basket di alto livello, efficace e solido in ogni settore, protagonisti che sanno creare vantaggi, e colpirti in ogni ruolo. Consapevoli di tutto ciò dovremo dare risposte sia con i singoli, che di squadra, in ogni parte del campo, comunque usando il nostro sistema è correggendo in corso di gara, eventuali errori. Non possiamo e non dobbiamo lasciare niente di intentato, dimostrando di essere vivi lottando su ogni pallone".