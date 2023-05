Serie A, Virtus Bologna - Happy Casa Brindisi, Gara 2: dove vedere la partita in tv e in streaming

“Brindisi è una grande team, hanno talento e giocano duro per cui siamo scesi in campo mettendoci tanta energia specialmente in fase difensiva: sarà un aspetto che vogliamo portare per tutta la serie per impedire loro di prendere fiducia perchè hanno dimostrato di poter rientrare. Gara 2? Per noi si riparte da uno 0-0, dal momento che è una serie: nella nostra testa conta solo sconfiggerli ad ogni partita”. Così Sami Ojeleye, il numero 37 della Virtus Bologna, a poche ore da Gara 2, secondo atto della serie dei quarti di finale scudetto tra bolognesi e pugliesi. Si riparte dalla larga vittoria delle V Nere nel primo match per 104 a 68: l'obiettivo degli emiliani è ipotecare il passaggio in semifinale prima di trasferirsi in Puglia, ma Brindisi è pronta a vendere cara la pelle stasera per ribaltare tutto nel suo palazzetto.

Queste le parole del coach della Virtus Segafredo Bologna, Sergio Scariolo, dopo Gara 1: “Partita che ha confermato le sensazioni che avevo avuto in settimana. Abbiamo preparato bene la gara, al completo e abbiamo giocato bene come quasi sempre quando siamo stati bene e al completo durante la stagione. Aspettiamo una reazione importante da Brindisi in Gara 2, è un avversario di livello. Per ora siamo soddisfatti di Gara 1, per il contributo di tutti e per la crescita della condizioni fisica di qualche giocatore che non è ancora al 100%”.

Frank Vitucci ancora arrabbiato con i suoi per la brutta prova di Gara 1, promette tutt'altra musica questa sera nel secondo match: “Una sola squadra in campo in una partita quasi irreale, in cui noi abbiamo prodotto troppo poco mentre gli altri hanno dato una bella dimostrazione di forza - ha detto il coach di Brindisi - . Cercheremo di aggiustare quanto più possibile e capire cosa possiamo fare di meglio recuperando energie e schiarendoci le idee. Probabilmente era passato troppo tempo che non affrontavamo una squadra dalla fisicità di questo livello e siamo andati in difficoltà fin da subito. Che ci serva da lezione, in Gara 2 faremo una partita diversa".

Serie A, Virtus Segafredo Bologna - Happy Casa Brindisi, Gara 2: dove vedere la partita in tv e in streaming

Virtus Segafredo Bologna - Happy Casa Brindisi, gara2 dei quarti di finale scudetto, in programma oggi, lunedì 15 maggio, alle ore 20:30 alla Virtus Segafredo Arena, sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 e in streaming su Eleven Sports. Radiocronaca su Radio Nettuno Bologna Uno.