Serie A, la Virtus Bologna liquida Tortona in tre partite e vola in finale

La Virtus Segafredo Bologna supera la Bertram Tortona anche in Gara 3, vince la serie per 3-0 e vola in finale. L’inizio del match è carico di tensione e palle perse ma sono gli ospiti a cavare un ragno dal buco finalizzando in contropiede con Jaiteh (17 punti e 9 rimbalzi) e soprattutto Shengelia (14 punti, 6 rimbalzi, 6 assist e 3 recuperi). Dopo lo 0-11 e quasi 4’ dalla palla a due, Severini (8 punti e 4 rimbalzi) sblocca il Derthona dalla lunetta ma ancora Shengelia in area e la prima bomba di serata di Teodosic (15 punti e 3 assist) valgono il +15 Segafredo (3-18). Con l’ingresso della panchina e dell’energia del duo Cannon (7 punti e 5 rimbalzi) - Mascolo, Tortona si scuote e i canestri da leader di Wright (10 punti) accorciano le distanze. Il quarto si chiude poi sul 13-18, grazie a un 10-0 di break concluso da un super Severini nei pressi del ferro. Alibegovic comincia il secondo periodo con le marce alte riportando la sua squadra sul +10, Cannon risponde facendosi valere in area ma poi Belinelli (8 punti), tra tagli e uscite letali dai blocchi, spegne immediatamente l’entusiasmo dei padroni di casa (18-31). Daum (11 punti e 7 rimbalzi) e Filloy dalla lunetta cercano poi di ricucire le distanze ma Weems (7 punti e 5 rimbalzi), Tessitori e Cordinier con una tripla replicano di esperienza per il nuovo +15 Virtus. Teodosic poi batte un paio di volte la zona avversaria grazie alle bombe assistite da un super Shengelia, il quale regala anche a Jaiteh l’appoggio del 27-47. Un tris di fiammate di Macura (11 punti) in taglio e in contropiede, tuttavia, non fa demordere la Bertram (33-47 dopo 20’).

La ripresa parte nel migliore dei modi per il Derthona: Wright segna la prima tripla di serata della squadra e poi Macura ancora in penetrazione sigla un 7-0 di break che riporta lo svantaggio in singola cifra (40-49). Un timeout chiamato da coach Scariolo e una tripla di carattere di Hackett, tuttavia, interrompono l’emorragia e la Virtus ne approfitta coinvolgendo al solito Shengelia e Jaiteh, oltre che un Teodosic versione cecchino (42-57). Wright cerca ancora da leader di caricarsi la squadra sulle spalle ma la presenza di Jaiteh – autore anche di una spettacolare schiacciata in contropiede - sotto i due tabelloni è un rebus irrisolvibile, mantenendo così le distanze sul +16. Al termine del quarto, tuttavia, i liberi di Daum e il primo squillo di Sanders (13 punti) da tre punti tengono ancora i padroni di casa attaccati alla partita (51-62 dopo 30’).

Dopo una tripla di Weems, Tortona fallisce varie opportunità di rifarsi sotto prima di concretizzare i buoni attacchi corali con una schiacciata di Cannon e una super bomba di Filloy (56-65 a 6’ dal termine). Poi sale in cattedra Severini, una furia a rimbalzo in attacco e autore dell’importante tiro da tre punti del -6, ma Hackett gli risponde con la stessa moneta e poi il tap-in schiacciato di Jaiteh rimette 10 lunghezze di distanza tra le squadre. A 2 minuti e mezzo dal termine e dopo una serie di errori tra Cannon e Filloy, Sanders segna la bomba del 62-69 ma Shengelia dal post-basso e Teodosic da lontano sigillano partita e serie. Finisce 69-77.