Serie A, Virtus Bologna - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

È il momento del derby d’Italia tra Virtus Segafredo Bologna e Olimpia Milano, una sfida arrivata alla sua 193ª edizione in Serie A. I bianconeri vengono dal successo di Pesaro e dalla vittoria in Eurolega contro il Fenerbahçe mentre i biancorossi hanno conquistato i due punti nell’ultima giornata sia in campionato (contro Varese) che in Eurolega (contro Valencia). Nelle 192 gare giocate - incluse quattro finali Scudetto (1979. 1984, 2021 e 2022, con solo l’ultima delle quali conquistata dall’Olimpia) - tra Milano e Bologna, sono stati 109 i successi biancorossi. Nelle ultime due stagioni meneghini e felsinei si sono già affrontati in 16 occasioni, con quattro finali giocati: le due valevoli per lo Scudetto (4-0 Segafredo nel 2021 e 4-2 A|X Armani Exchange nel 2022) e le due che hanno messo in palio la Supercoppa (75-68 per Milano nel 2020 e 90-84 per Bologna nel 2021). Nell’annata corrente, invece, da segnalare la semifinale di Supercoppa (Bologna ebbe la meglio 72-64 all’overtime) e nella gara di andata della regular season di Eurolega (vinse sempre la Virtus per 59-64). Purtroppo la partitissima avrà tanti assenti eccellenti, da una parte e dall'altra. Nella Virtus Bologna ko Awudu Abass (out per una lesione osteocondrale al ginocchio senza grave interessamento del legamento crociato), Ojeleye, Cordinier e Menalo. Olimpia senza Shields, Datome e Pangos (lesione parziale del legamento crociato posteriore del ginocchio destro).

Tanti gli ex sulle due sponde. Nella Virtus c'è Hackett, che ha giocato a Milano dal dicembre 2013 fino all’estate 2015, conquistando lo Scudetto 2014 e completando un totale di 61 partite in maglia biancorossa. E Sergio Scariolo ha allenato a Milano per due stagioni dal 2011 al 2013, raggiungendo 51 vittorie in 81 gare di Serie A. Tra i campioni d'Italia c'è Giampaolo Ricci, che è stato il capitano della Segafredo nella cavalcata che ha portato allo Scudetto 2021. In totale ha fatto registrare 58 presenze in campionato con i bianconeri. Ettore Messina è invece il coach con più gare allenate (338) e vittorie (247) raggiunte in campionato nella storia della Virtus, club con cui ha vinto 3 Scudetti, 4 Coppe Italia, 1 Coppa delle Coppe e 2 Coppe dei Campioni/Eurolega.