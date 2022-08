Serie A, inizia la stagione della Virtus Bologna: date, orari e amichevoli

Inizierà mercoledì 24 agosto la nuova stagione della Virtus Bologna, che si radunerà alla Palestra Porelli in Casa Virtus. Primi giorni di allenamento per le V nere agli ordini dello staff tecnico e atletico bianconero, guidato da coach Sergio Scariolo, prima di iniziare, successivamente, la preseason con le prime partite amichevoli. Ovviamente a ranghi ridotti, per via dei vari bianconeri impegnati con le rispettive Nazionali in vista di Eurobasket 2022, le V nere inizieranno da Ravenna la nuova stagione: il 4 settembre al PalaCosta la prima palla a due contro Pesaro, alle ore 19. Nelle due settimane successive altri due impegni per Belinelli e compagni: il Trofeo Dalla Riva Sportfloors a Cavallino Treporti (VE) che vedrà impegnate anche Venezia, Treviso e Trento. Per la Segafredo di fronte ci sarà la Reyer nella semifinale in programma venerdì 9 settembre alle ore 20.30. Prima della Supercoppa LBA, la Virtus Segafredo Bologna scenderà ancora in campo in occasione del 7° Trofeo Carlo Lovari, in programma al PalaTagliate di Lucca: per le V nere è in programma la semifinale contro Tortona il 16 settembre alle ore 20.45.

Virtus Bologna, il programma delle amichevoli

4 settembre, ore 19 – PalaCosta di Ravenna - Virtus Bologna - Pesaro

Trofeo Dalla Riva Sportfloors – Palasport “Atleti Azzurri d’Italia” (Virtus Segafredo Bologna, Venezia, Treviso, Trento)

9 settembre

ore 20.30 Semifinale vs Reyer Venezia

10 settembre

ore 17 Finale 3°/4° posto

ore 20.30 Finale 1°/2° posto

7° Trofeo Carlo Lovari – PalaTagliate Lucca (Virtus Segafredo Bologna, Venezia, Tortona, Brescia)

16 settembre

ore 20.45 Semifinale vs Tortona