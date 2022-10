Serie A, Virtus Bologna - Nutribullet Treviso: dove vedere la partita in tv e in streaming

La 4ª giornata di serie A si chiude domani pomeriggio con la sfida tra Virtus Segafredo Bologna e NutriBullet Treviso. I primi sono reduci dal doppio k.o. di Eurolega di Kaunas e Belgrado mentre i secondi hanno conquistato la vittoria la scorsa domenica contro Sassari. Riflettori puntati sul bolognese Alessandro Pajola, arrivato a -2 assist da Rigaudeau (312) e dal sesto posto assoluto alla classifica della Virtus Bologna. Davanti a loro due ci sono Brunamonti (987), Teodosic (539), Caglieris (461), Coldebella (388) e Abbio (314). La Virtus, però, fa i conti con le assenze di Shengelia e Abass, out per una lesione osteocondrale al ginocchio senza grave interessamento del legamento crociato. Marcelo Nicola, coach NutriBullet Treviso, presenta così il match: "Il nostro stimolo è quello di diventare ogni giorno una squadra più compatta, più solida a livello di gioco, mentale e fisico. Questa è un'altra occasione per continuare il nostro percorso di crescita su cose che lavoriamo durante la settimana dopo la buona prestazione di domenica scorsa. Sicuramente il successo contro Sassari ci ha dato serenità e consapevolezza che siamo sulla strada giusta, nel percorso che dobbiamo fare, credendo in quello che stiamo facendo. La Virtus è una squadra molto lunga con un roster completo, fatta per partecipare all'Eurolega. Sono molto molto fisici e quindi dovremo essere pronti a questo impatto".

Virtus Bologna - Nutribullet Treviso: dove vedere la partita in tv e in streaming

Virtus Bologna - Nutribullet Treviso, gara della quarta giornata di serie A, in programma domani pomeriggio, domenica 23 ottobre, alle ore 20.00, verrà trasmessa in diretta per gli abbonati su Eleven Sports e in tv su Eurosport 2.