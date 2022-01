Serie A, scatta la volata per la Final Eight 2022

Manca meno di un mese allo spettacolo della Final Eight di Coppa Italia, in programma alla Vitrifrigo Arena di Pesaro dal 16 al 20 febbraio.

Cinque squadre sono già qualificate: con A|X Armani Exchange Milano e Virtus Segafredo Bologna, già sicure del primo e secondo posto, ci sono Allianz Pallacanestro Trieste, Dolomiti Energia Trentino e la neopromossa Bertram Tortona, attualmente a 16 punti.

Per i rimanenti tre posti sono ancora in lizza tutte le squadre attualmente a quota 14, fatta eccezione per l’Umana Reyer Venezia che - a causa della classifica avulsa - non rientra in nessuna ipotesi di parità: si tratta di Germani Brescia, GeVi Napoli, Happy Casa Brindisi, Banco di Sardegna Sassari, Unahotels Reggio Emilia

Per definire il quadro completo delle 8 partecipanti e i conseguenti accoppiamenti si dovranno attendere i risultati dei 4 recuperi in programma in queste due settimane: già le prime due gare in programma potrebbero comunque definire altre due posizioni, qualificando la vincente di Happy Casa Brindisi-GeVi Napoli e la Germani Brescia nel caso di successo sulla Carpegna Prosciutto Pesaro.

Questo il calendario completo dei recuperi

Mercoledì 19 gennaio ore 20 Happy Casa Brindisi-Gevi Napoli

Giovedì 20 gennaio ore 20.30: Germani Brescia-Carpegna Prosciutto Pesaro.

Data da definire: Nutribullet Treviso-Allianz Pallacanestro Trieste.

Venerdì 28 gennaio: ore 20 Dolomiti Energia Trentino-Openjobmetis Varese.