Serie A1, ecco le semifinali scudetto

Famila Wuber Schio-Passalacqua Ragusa e Umana Reyer Venezia-Virtus Segafredo Bologna saranno le semifinali scudetto: il verdetto dopo sfide di ritorno dei quarti di finale. Questa sera Gara2 dei play-out alle 20:30: Moncalieri - Dinamo Sassari e Broni - Faenza, solo due di loro giocheranno anche l'anno prossimo in A1.

Famila Wuber Schio che vince sul Fila San Martino di Lupari per 76-67. Le giallonere giocano un ottimo match conducendo per tre quarti di gioco, ma l'ultimo parziale è di Schio che piazza un 23-11 per vincere la partita e mantenere l'imbattibilità in Italia. Andrè con 19 punti e 9 rimbalzi per Schio, mentre dall'altra parte è ovunque Kelley, 18 punti, 17 rimbalzi e 6 assist per la lunga.

La Virtus Segafredo Bologna passa il turno gestendo il match contro la Limonta Costa Masnaga e portandosi a casa un'altra vittoria. Bologna presenta da head coach l'assistente Gianolla, per il grave lutto familiare che ha purtroppo portato alla temporanea assenza del capo-allenatore Lino Lardo: la Virtus controlla con facilità il vantaggio di +36, prendendo il comando del match e chiudendo su un rotondo 61-52, 10 punti a testa per Turner e Dojkic in casa Virtus.

L'Umana Reyer Venezia porta a casa il passaggio del turno battendo 60-57 La Molisana Magnolia Campobasso: match in controllo per la Reyer che parte 16-4 per poi mantenere il controllo del margine tutta la partita. Campobasso ci mette tanta grinta per ricucire, guidata da un'ottima Trimboli da 15 punti, ma la squadra di coach Mazzon contiene giocando una buona partita di collettivo, mandando a punti tutte le giocatrici impiegate e trovandone 13 da Ndour.

Bellissima partita al PalaTagliate con la Gesam Gas E Luce Lucca che batte la Passalacqua Ragusa, ma non riesce a ribaltare la differenza canestri nel doppio confronto. Le lucchesi ci vanno vicine a più riprese, toccando anche la parità con un gran canestro di Natali (19 punti, grandissima partita per lei), ma nel finale emerge la maggior fisicità delle iblee che guidate dal 22+11 di Taylor riescono a portare a casa un'altra Semifinale, 60-53 il punteggio conclusivo.

Tutto apparecchiato dunque per le semifinali: un piatto forte che da Pasquetta delizierà gli appassionati di pallacanestro, quattro squadre rimangono a contendersi il tricolore.

Play Off – Quarti. Gara2 - risultati



Umana Reyer Venezia - La Molisana Magnolia Campobasso 60 - 57 [135-128]

Famila Wuber Schio - Fila San Martino di Lupari 76 - 67 [162-123]

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca - Passalacqua Ragusa 60 - 53 [123-128]

Virtus Segafredo Bologna - Limonta Costa Masnaga 61 - 52 [157-112]