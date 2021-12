Basket, serie A1 Femminile, 10a giornata: il programma delle partite e dove vederle

Decimo turno per la serie A1 che può definire la classifica con diversi scontri diretti e match decisivi. Si comincia domani pomeriggio a Venezia con l'anticipo tra Reyer e Geas Sesto San Giovanni.

La sfida in chiaro della settimana sarà quella tra Limonta Costa Masnaga e Fila San Martino di Lupari (domenica, ore 19, diretta in chiaro LBF TV e LBF TV - Canale 411): per Costa chance per riagganciare il treno Playoff, con Villa a disposizione nonostante il piccolo problema muscolare occorso nel match contro Venezia. Di contro, Lupe in buone condizioni di forma ma reduci da una serie d'impegni complicati contro le big del torneo che ne hanno rallentato la marcia in classifica.

Sempre intrigante la sfida tra Umana Reyer Venezia ed Allianz Geas Sesto San Giovanni (sabato, ore 18, diretta esclusiva LBF TV), con la Reyer che reduce dalla vittoria in Eurolega su Szekszard punta a ripetersi (ma probabilmente non sarà del match Petronyte), sfruttando il fattore Taliercio per risalire in classifica. Ex da segnalare la "made in Geas" Penna e la guardia rossonera Crudo.

Grande attesa al PalaBubani per la prima in panchina in A1 di Simona Ballardini, che dopo l'esonero di coach Diego Sguaizer dirigerà la sua E-Work Faenza contro la Passalacqua Ragusa (sabato, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). In casa iblea possibile esordio per la USA Sherise Williams, da valutare Consolini assente nelle ultime uscite.

La capolista Famila Wuber Schio nel più classico dei testa-coda, al PalaRomare arriva l'Use Rosa Scotti Empoli (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV), che occupa ancora l'ultima posizione in classifica e cerca buoni segnali per risalire in graduatoria. Schio viene dalla trasferta vincente di Eurolega contro Landes, che ha però lasciato diversi strascichi perchè oltre all'indisponibilità di Sottana si sono aggiunti malanni per Keys e Collier, e la stessa Andrè ha giocato in non perfette condizioni fisiche. Probabili scelte forzate per coach Dikaioulakos che aspetta buone nuove dall'infermeria.

La Costruzioni Italia Broni impegnata nel match con la Virtus Segafredo Bologna (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV): sarà una partita significativa per Zandalasini, nativa di Broni che proprio con la squadra lombarda ha cominciato la sua carriera in ambito giovanile. Mini-derby anche per il coach bronese Castelli che nel bolognese ha passato diverse stagioni nel suo percorso d'allenatore.

L'Akronos Moncalieri, reduce dalla bella vittoria di Empoli, prova a fare il bis (con una Ruzickova in più, ottima nella sfida giocata in toscana) contro La Molisana Magnolia Campobasso che, terminato il ciclo terribile con le grandi del campionato, vuole tornare a vincere (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV) per rilanciarsi in classifica.

La Gesam Gas E Luce Lucca ospita il Banco di Sardegna Dinamo Sassari (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV): per la formazione toscana esame importante per rilanciarsi in classifica, dopo il -26 di Bologna. La squadra di Andreoli lavora al recupero di Kaczmarczyk, assente nella trasferta della Segafredo Arena per un problema alla schiena. Ex dell'incontro in casa sarda, la guardia Orazzo che ha disputato una stagione in maglia lucchese.