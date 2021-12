Serie A1 femminile, 10a giornata: risultati, classifica e sintesi delle gare

Si chiude la 10ª giornata della Serie A1 Femminile. Schio non si ferma e continua a dominare la classifica. Virtus Bologna e Reyer Venezia continuano a inseguire a 4 punti di distanza.



Il Famila Wuber Schio si impone nettamente per 90-64 sulla USE Rosa Scotti Empoli nel match testa coda della classifica. Partita condotta al meglio dalle scledensi in cui spicca la doppia doppia di Keys, che chiuderà la partita con 17 punti e 13 rimbalzi.



La Virtus Segafredo Bologna espugna il PalaBrera superando la Costruzioni Italia Broni per 75 a 60 in una sfida gestita al meglio dalle virtussine, tra cui spiccano la prestazioni di Dojkic con 26 punti e la doppia doppia realizzata da Turner con 13 punti e 11 rimbalzi.



La Molisana Magnolia Campobasso si impone sul parquet della Akronos Moncalieri con il punteggio di 49-72, grazie ad una seconda parte di gara più incisiva rispetto all'equilibrata prima parte. Solida prestazione da doppia doppia di Gray con 18 punti e 10 rimbalzi, coadiuvata da Chagas (16 punti) e Premasunac (11).



La Gesam Gas&Luce Lucca vince al PalaTagliate contro il Banco di Sardegna Dinamo Sassari 85-67, al termine di un partita che le lucchesi hanno condotto fin dall'inizio grazie alle ottime prestazioni di Dietrick (20 punti) e la doppia doppia di Miccoli con 13 punti e 10 rimbalzi. Per le sarde non basta la grande prestazione individuale di Shepard con 27 punti e 25 rimbalzi.



Il Fila San Martino supera la Limonta Costa Masnaga 69-76 al termine di un match che le venete hanno gestito con freddezza e personalità. Da sottolineare la prestazioni importanti di Kelley, autrice di una doppia doppia da 18 punti e 23 rimbalzi e di Russo, che chiuderà la sfida con 19 punti a referto. Per Costa non bastano i 22 di Matilde Villa.





RISULTATI



Umana Reyer Venezia - Allianz Geas Sesto San Giovanni 61 - 53

E-Work Faenza - Passalacqua Ragusa 66 - 78

Famila Wuber Schio - USE Scotti Rosa Empoli 90 - 64

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca - Dinamo Sassari 85 - 67

Costruzioni Italia Broni - Virtus Segafredo Bologna 60 - 75

Akronos Moncalieri - La Molisana Magnolia Campobasso 49 - 72

Limonta Costa Masnaga - Fila San Martino di Lupari 69 - 76



CLASSIFICA



Famila Wuber Schio 20, Virtus Segafredo Bologna 16, Umana Reyer Venezia 16, Passalacqua Ragusa* 14, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 12, La Molisana Magnolia Campobasso 12, , Allianz Geas Sesto San Giovanni 10, Fila San Martino di Lupari 10Dinamo Sassari* 6, Costruzioni Italia Broni 6, Akronos Moncalieri 6, Limonta Costa Masnaga 4, E-Work Faenza 4, USE Scotti Rosa Empoli 2. (*una partita in meno)