Serie A1 femminile, 11a giornata: risultati, classifica e sintesi delle gare

Nella domenica della Techfind Serie A1 si registrano due vittorie importanti in zona Playoff per Lucca e Campobasso.

Per la Gesam Gas E Luce Lucca il 73-85 contro Fila San Martino di Lupari mette distanza tra le toscane e le venete. Blake Dietrick, 23 punti, e Sydney Wiese, 21, giganteggiano nel match contro le giallonere che beneficiano del solito 16+15 da Kelley, che però viene limitata a 6/17 dal campo dalla difesa di coach Andreoli. Successo che dà a Lucca la matematica certezza di chiudere il girone d'andata tra le prime otto classificate.

Stesso discorso per La Molisana Magnolia Campobasso: anche le molisane chiudono il girone d'andata sicuramente tra le prime otto, con la vittoria 72-62 su E-Work Faenza. Un match controllato dalla squadra di coach Sabatelli con Parks in versione "super" da 19 punti: Davis e Kunaiyi-Akpanah combinano per 27 totali delle faentine ma non bastano contro la squadra di casa che trova anche 16 di Quinonez dalla panchina.

RISULTATI



USE Scotti Rosa Empoli - Limonta Costa Masnaga 59 - 74

Dinamo Sassari - Costruzioni Italia Broni 95 - 80

Virtus Segafredo Bologna - Allianz Geas Sesto San Giovanni 53 - 60 d1ts

Umana Reyer Venezia - Famila Wuber Schio RINVIATA

Passalacqua Ragusa - Akronos Moncalieri RINVIATA

Fila San Martino di Lupari - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 73 - 85

La Molisana Magnolia Campobasso - E-Work Faenza 72 - 62





CLASSIFICA



Famila Wuber Schio* 20, Umana Reyer Venezia* 16, Virtus Segafredo Bologna 16, Passalacqua Ragusa** 14, La Molisana Magnolia Campobasso 14, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 14, Allianz Geas Sesto San Giovanni 12, Fila San Martino di Lupari 10, Dinamo Sassari* 8, Akronos Moncalieri* 6, Limonta Costa Masnaga 6, Costruzioni Italia Broni 6, E-Work Faenza 4, USE Scotti Rosa Empoli 2. (*una partita in meno, **due partite in meno)