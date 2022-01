Serie A1 femminile, 13a giornata: vincono Venezia e Costa Masnaga

Venezia e Costa Masnaga s'impongono negli unici due match del tredicesimo turno della serie A1 giocati ieri sera.

Un ritorno alla vittoria per l'Umana Reyer Venezia che supera l'Akronos Moncalieri nel primo match dopo la sosta forzata per Covid-19, 66-58: la squadra di coach Mazzon, che recupera Pan e Petronyte, mette a segno un parziale decisivo nel terzo quarto (22-12) per aver la meglio delle moncalieresi dell'ex Ruzickova, senza la lunga Katshitshi per la trasferta veneta. Pan, al rientro, ne mette 11 con 6 rimbalzi e 5 palle recuperate per le orogranata, ma la top scorer è Thornton con 20 punti realizzati. Per Moncalieri 18 di Miletic.

Molto avvincente il derby lombardo tra Costruzioni Italia Broni e Limonta Costa Masnaga, vincono le ospiti 61-68. Costa guidata nella prima metà da Eleonora Villa (16 punti) tiene contro una Broni che ha nel duo Dedic-Krivacevic delle spine nel fianco delle masnaghesi: 36-34 a metà gara. La squadra di Seletti, priva di Allievi, lancia il break nel terzo periodo volando anche sul +13 (41-54), poi Galbiati (21) propizia il rientro della formazione di casa che è sul -6 entrando negli ultimi minuti di gara. A chiudere le ostilità però ci pensano due triple di fila di Spreafico (20 punti), che mettono la parola fine al match.



RISULTATI



Costruzioni Italia Broni - Limonta Costa Masnaga 61 - 68

Umana Reyer Venezia - Akronos Moncalieri 66 - 58



La Molisana Magnolia Campobasso - Fila San Martino di Lupari NON DISPUTATA

E-Work Faenza - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca RINVIATA

Virtus Segafredo Bologna - Famila Wuber Schio RINVIATA

Passalacqua Ragusa - USE Scotti Rosa Empoli RINVIATA

Dinamo Sassari - Allianz Geas Sesto San Giovanni RINVIATA



CLASSIFICA



Famila Wuber Schio** 22, Umana Reyer Venezia** 18, Virtus Segafredo Bologna* 18, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca* 16, Passalacqua Ragusa*** 14, La Molisana Magnolia Campobasso** 14, Allianz Geas Sesto San Giovanni** 12, Fila San Martino di Lupari* 12, Dinamo Sassari** 8, Limonta Costa Masnaga 8, Akronos Moncalieri** 6, Costruzioni Italia Broni* 6, E-Work Faenza* 4, USE Scotti Rosa Empoli** 2 (*una partita in meno, **due partite in meno, ***tre partite in meno)