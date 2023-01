Serie A1 Femminile, sedicesima giornata: risultati e classifica

Una domenica molto emozionante per la Serie A1: gran parte delle partite giocate punto a punto e decise nei secondi finali. La Reyer Venezia con una grande prova contro l'ostico avversario Passalacqua Ragusa: le siciliane ritrovano Hampton e fanno esordire Juskaite, ma Venezia (che presenta anche una ex, la novità Nicolodi) detta legge sin dal primo quarto, con una grandissima prestazione di Villa, autrice di 14 punti con 6/6 da due e tre assist, oltre alle solidissime prove di Fassina e Shepard. Ragusa prova più volte a rientrare, Anigwe spinge la squadra ospite sino al -6 (16 punti per lei), ma Reyer si dimostra più solida sui 40' e vince 82-74.

Finale da brividi tra La Molisana Magnolia Campobasso e Allianz Geas: le rossonere perdono 61-58 andando anche vicine all'overtime col tiro di Gorini sputato dal ferro nel finale. Esordio per Abdi (7) per Campobasso, ma a brillare è la solita Parks da 21 punti e canestri decisivi, come d'abitudine, nel finale; Geas ritrova Moore, 18 punti dalla panchina, bene anche Holmes che ne fa registrare 17.

Soffertissima anche la vittoria del Fila San Martino di Lupari, che sul difficile campo dell'Akronos Tech Moncalieri s'impone 55-57: il tiro di Reggiani per impattare va fuori misura al termine di una gara punto a punto, in cui le solite Mitchell (19) e Westbeld (16+13) fanno miracoli per tenere in piedi una squadra di casa priva anche di Sklepowicz e Giacomelli oltre alle lungodegenti. San Martino vince con una Washington da 16 sugli scudi.

Sorprende tutti la Parking Graf Crema, che al PalaRomare porta sino ai secondi finali d'incontro il Famila Wuber Schio: 73-70 il finale con Keys (9+11) che nel finale mette il 2/2 dai liberi e la palla persa nel possesso successivo di Crema nel confezionare il possibile tiro del pareggio. Schio, senza Mabrey e Ndour, trova una Howard da 22 punti nel suo match, mentre a guidare Crema è una straordinaria Melchiori autrice di 19 punti con cinque triple all'attivo.

In zona retrocessione fa rumore il colpaccio di RMB Brixia Basket che supera 57-49 la E-Work Faenza e si prende due punti che le fanno staccare San Giovanni Valdarno in classifica. Bresciane guidate dalla solita Johnson (12+8) e da Zanardi (19), ma a deciderla è una tripla pesantissima di Rainis nel minuto conclusivo; Faenza, senza Policari, trova il solito 18+15 da Kunaiyi-Akpanah. Gesam Gas E Luce Lucca-Banco di Sardegna Dinamo Sassari è stata rinviata.

Serie A1 Femminile, 3a di ritorno: risultati

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca - Banco di Sardegna Dinamo Sassari RINVIATA

Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno - Virtus Segafredo Bologna 53 - 89

RMB Brixia Basket - E-Work Faenza 57 - 49

Famila Wuber Schio - Parking Graf Crema 73 - 70

La Molisana Magnolia Campobasso - Allianz Geas Sesto San Giovanni 61 - 58

Akronos Tech Moncalieri - Fila San Martino di Lupari 55 - 57

Umana Reyer Venezia - Passalacqua Ragusa 82 - 74

Serie A1 Femminile: classifica

Famila Schio 32, Virtus Bologna 28, Reyer Venezia 28, Banco di Sardegna Dinamo Sassari* 22, Allianz Geas Sesto San Giovanni 20, Passalacqua Ragusa 18, La Molisana Magnolia Campobasso 18, Fila San Martino di Lupari 16, Akronos Tech Moncalieri 12, E-Work Faenza 10, Parking Graf Crema 8, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca* 4, RMB Brixia Basket 4, Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 2. *una partita in meno