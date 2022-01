Basket, serie A1 Femminile, 1a giornata di ritorno: il programma delle partite e dove vederle

La serie A1, superata la prima parte di stagione (al netto dei recenti rinvii), si prepara a mandare in scena la quattordicesima giornata, 1a del girone di ritorno.

Sempre attuale, purtroppo, il tema dei rinvii causa Covid: stop per Dinamo Sassari-Limonta Costa Masnaga, Fila San Martino di Lupari-Virtus Segafredo Bologna, Use Rosa Scotti Empoli-La Molisana Magnolia Campobasso e Gesam Gas E Luce Lucca-Famila Wuber Schio.

La sfida di cartello è dunque quella tra Allianz Geas Sesto San Giovanni e Passalacqua Ragusa (ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV): un match sicuramente diverso rispetto all'andata, perchè per Geas ci saranno Panzera e Gwathmey (che ha saltato gran parte dello scontro all'Opening Day per un trauma cranico), lungodegenti invece Arturi e Ronchi mentre non sono ufficialmente note le condizioni di Graves, recentemente infortunata nella vittoria a Bologna. Ragusa, invece, non potrà contare su Hebard e Consolini: da valutare anche l'impiego di Williams, utilizzata col contagocce da coach Recupido nelle sue prime uscite per favorirne un graduale inserimento.

Anche i roster di Costruzioni Italia Broni e Umana Reyer Venezia (ore 19, diretta esclusiva LBF TV) sono ricchi d'interrogativi: le lombarde hanno lasciato fuori nell'ultimo match contro Costa la croata Masic, mentre Venezia ha ritrovato Petronyte e Pan, ma ha anche dovuto fare a meno di Carangelo (problema alla coscia) e nella rotazione delle straniere ha mandato a riposo la guardia Anderson per la sfida contro Moncalieri. All'Opening Day la sfida è stata davvero combattuta, attenzione alta dunque per la squadra di coach Mazzon.

La E-Work Faenza ospita l'Akronos Moncalieri in una sfida che può definire gli equilibri della zona Playout (ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV): faentine a caccia non solo del successo interno, ma anche del vantaggio della differenza canestri negli scontri diretti, che al momento recita +6 in favore delle moncalieresi. Che si presentano alla trasferta del PalaBubani con una Cordola in più, rientrata contro la Reyer, ma con dubbi legati all'impiego di Katshitshi, che al Taliercio non è stata utilizzata da coach Terzolo per un infortunio alla caviglia.