Serie A1 Femminile 2023/2023, il calendario e tutte le date della stagione

Tutti a caccia del Famila Schio. Inizia il countdown verso la Serie A1 Femminile 2023/2024. La Fip ha pubblicato i calendari della nuova stagione, che inizierà il 30 settembre e il 1° ottobre con il consueto appuntamento dell'Opening Day. Queste le sei partite previste: Passalacqua Ragusa-Virtus Segafredo Bologna, RMB Brixia Basket-E-Work Faenza, Dinamo Banco di Sardegna Sassari-La Molisana Magnolia Campobasso, Alama San Martino di Lupari-Sanga Milano, O.ME.P.S. Battipaglia-Umana Reyer Venezia e Famila Wuber Schio-Allianz Geas. Riposerà una delle matricole del torneo, Oxygen Basket Roma. La prima giornata di ritorno, con gare in casa della formazione perdente all'Opening Day secondo il consueto formato, si giocherà nel weekend del 14 gennaio.

Il campionato di Serie A1 2023/2024, composto da 13 squadre, partirà subito col botto. Dopo l'Opening Day prevista una caldissima seconda giornata (8 ottobre-21 gennaio): il "Superclassico" Umana Reyer Venezia-Famila Wuber Schio, l'esordio di Oxygen Basket Roma sul campo di La Molisana Magnolia Campobasso, il confronto tra neopromosse Sanga Milano-O.ME.P.S. Battipaglia e una delle rivalità più accese del campionato, Allianz Geas-Dinamo Banco di Sardegna Sassari, saranno gli highlights di un turno che promette fuochi d'artificio.

Il big match tra Venezia e Schio rappresenta tra l'altro la prima conseguenza di un'innovazione regolamentare proposta dalla Lega Basket Femminile: da quest'anno, al contrario delle precedenti edizioni del torneo, è stata contemplata la possibilità che società piazzate nei primi quattro posti nella stagione uscente si scontrassero nelle prime due giornate. Una modifica rispetto al passato che rende ancora più avvincente e significativo l'inizio del campionato, col risultato di un "Superclassico" appena usciti dai blocchi di partenza della stagione 2023/2024.

Interessanti confronti per la quarta giornata (22 ottobre-3 febbraio), col derby dell'Emilia Romagna tra Virtus Segafredo Bologna e E-Work Faenza, oltre a un'altra prima volta per Oxygen Basket Roma, la partita in casa contro O.ME.P.S. Battipaglia. La quinta giornata (29 ottobre-17 febbraio) vede poi il "Derby delle Isole" Passalacqua Ragusa-Dinamo Banco di Sardegna Sassari e quello lombardo Sanga Milano-RMB Brixia Basket tra i suoi appuntamenti principali.

Circoletto rosso per la settima giornata (12 novembre-10 marzo): arriva Famila Wuber Schio-Virtus Segafredo Bologna, un match carico di aspettative. Una rivincita delle ultime due Finali Scudetto, con un po' più di pepe messo da un nuovo ex in una già folta schiera, l'arrivo sulla panchina bolognese di coach Pierre Vincent.

La nona giornata (26 novembre-24 marzo) prevede uno scontro tra metropoli con il confronto tra Oxygen Basket Roma e Sanga Milano. La decima giornata (3 dicembre-30 marzo) si preannuncia come una delle più scoppiettanti del campionato: Passalacqua Ragusa sfida Famila Wuber Schio, mentre Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia si confrontano in una rivincita della scorsa Semifinale di Coppa Italia. Per le siciliane e per Venezia fatica doppia in quella fase del campionato: si sfideranno infatti nel turno successivo, l'undicesimo (10 dicembre-7 aprile), che prevede anche Allianz Geas-Sanga Milano.

Il campionato si chiuderà poi con alcune sfide di discreto spessore: Alama San Martino-La Molisana Magnolia Campobasso (che negli ultimi anni ha regalato parecchie emozioni, con tanti finali sul filo di lana) e la rivincita delle scorse Semifinali Playoff Virtus Segafredo Bologna-Allianz Geas alla dodicesima giornata (17 dicembre-14 aprile); infine una chiusura di campionato col terzo e ultimo derby lombardo tra Allianz Geas e RMB Brixia Basket per la tredicesima di regular season (23 dicembre-20 aprile).

La regular season di Serie A1 si fermerà dal 24 dicembre al 13 gennaio, nel weekend dell'11 e del 25 febbraio. Attualmente sono previsti quattro turni interamente al sabato: quello del 23 dicembre, quello del 3 febbraio, quello del 30 marzo e la giornata conclusiva, il 20 aprile.