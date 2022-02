Serie A1 Femminile, 21a giornata: il programma delle partite e dove vederle

Cinque partite in programma nel fine settimana per il ventunesimo turno della Serie A1, con Limonta Costa Masnaga-Gesam Gas E Luce Lucca che si giocherà mercoledì e lo scontro Costruzioni Italia Broni-Use Rosa Scotti Empoli rinviato a data da destinarsi.

Un solo anticipo, la sfida sempre affascinante tra Banco di Sardegna Dinamo Sassari e Umana Reyer Venezia (sabato, ore 16, diretta esclusiva LBF TV). La Dinamo, dopo lo scontro col Geas in infrasettimanale, punta sul recupero di condizione di Shepard già reintegrata mercoledì scorso, ma non potrà contare su Arioli; Venezia in settimana ha accolto con entusiasmo la qualificazione in EuroCup Women, culminata dopo una rincorsa da due vittorie in 48 ore (nonostante le assenze, per entrambe le gare fuori Pan e Petronyte).

Il derby dell'Emilia-Romagna vede la Virtus Segafredo Bologna sfidare l'E-Work Faenza (domenica, ore 17, diretta esclusiva LBF TV). Parrebbe una gara dal pronostico chiuso ma Bologna, dopo la bella vittoria su Ragusa, ha vissuto una brutta trasferta a Schio, senza Hines-Allen e con Turner fuori dopo soli 8' di partita; Faenza è reduce dal brillante successo contro Empoli che ha dato un'iniezione di tranquillità in classifica e da una buona prestazione con sconfitta contro Lucca.

Altro derby in Veneto: si sfidano Fila San Martino di Lupari e Famila Wuber Schio (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). In casa Fila è arrivata una vittoria con Broni nonostante la prolungata assenza della guardia Russo, che salterà il resto della stagione per un infortunio al crociato; Schio torna a giocare in campionato dopo una settimana molto intensa sul fronte europeo e il recupero contro Bologna che ha consegnato il titolo di "Campione d'Inverno" alla formazione scledense.

La sfida in chiaro della settimana sarà la partita dell'Arena tra La Molisana Magnolia Campobasso e Passalacqua Ragusa (domenica, ore 18, diretta in chiaro LBF TV e LBF TV - Canale 411). In settimana le molisane hanno ovviato all'infortunio di Premasunac inserendo la novità Alyssa Lawrence; le iblee dal canto loro stanno lavorando sull'ingresso a roster di Hebard, la riabilitazione di Spinelli e quella delle più recenti assenti Taylor e Ostarello.

Allianz Geas Sesto San Giovanni ospita l'Akronos Moncalieri (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Non un momento positivo per il Geas che ha rimediato una sconfitta di qundici punti a Lucca ed è sospeso tra ottavo e decimo posto: in più, in settimana, la tegola principale è stata la chiusura anticipata della stagione di Bashaara Graves, che a breve finirà sotto i ferri. Quantomeno, è arrivata la Coppa Italia col successo contro Sassari. Ovvero l'ultima squadra battuta anche dall'Akronos, che grazie alla vittoria contro le sarde respira maggiormente pur in una situazione di classifica che tiene col fiato sospeso.