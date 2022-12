Serie A1 Femminile, decima giornata: risultati e classifica

Decima giornata della Techfind Serie A1, dopo la sosta, che vede sempre una dominante Famila Wuber Schio, mentre riemerge Ragusa, vincente contro la Virtus Bologna.

Nel "Superclassico" l'Umana Reyer Venezia tiene botta contro il Famila Wuber Schio a inizio gara, poi non regge il ritmo delle scledensi guidate da una spettacolare Mabrey, 25 punti in 28' abbondanti di gioco. Venezia ha dei buoni lampi con Villa, Kuier e soprattutto Madera (12 punti) che propizia il ritorno delle orogranata (senza Shepard per tutta la seconda metà) su -9 nel finale, ma la maggior profondità di Schio che trova anche 17 punti da Howard e 17 da Ndour si fa sentire: festeggia la squadra di casa, 83-71.

Grande sorpresa al PalaMinardi: la Passalacqua Ragusa di Lino Lardo fa il colpaccio e vince proprio contro l'ex squadra del suo coach, la Virtus Segafredo Bologna: 76-72 per le iblee che trovano ossigeno dall'asse play-pivot formata da Romeo e Anigwe, letali nei giochi a due: 20 per l'Azzurra, 24+8 per la lunga di cittadinanza britannica e Bologna è costretta a capitolare nonostante 18 punti di Parker e 17 di Laksa, in una gara in cui si sente anche la contemporanea indisponibilità di Dojkic e Rupert.

Il Fila San Martino di Lupari dà parecchio filo da torcere al Banco di Sardegna Dinamo Sassari, ma le ragazze di coach Restivo vengono fuori nel finale prendendosi la vittoria 65-72. San Martino trova un grande impatto dalla panchina con Russo, top scorer a 13, e Verona (10), ma alla fine la maggior qualità di Sassari nel quintetto viene fuori: tutto lo starting five delle sarde va in doppia cifra, con la solita Holmes a brillare dall'alto dei suoi 17 punti e 12 rimbalzi.

La sfida a distanza in classifica per quarta, quinta e sesta posizione continua con la vittoria di Allianz Geas per 64-60 sulla E-Work Faenza. La squadra di casa parte fortissimo, 36-16 all'intervallo concedendo appena cinque punti alla formazione ospite nel secondo quarto: Faenza si sveglia nella seconda metà col trio formato da Davis, Hinriksdottir e Kunaiyi-Akpanah, che mette insieme 41 punti totali, ma arriva a contatto tardi e Geas, condotta da 13 di Holmes, può festeggiare la vittoria.

Anche La Molisana Magnolia Campobasso procede spedita, con la vittoria non senza qualche patema contro la Bruschi San Giovanni Valdarno.

In zona retrocessione, la Parking Graf Crema si prende la prima vittoria in casa del suo campionato col 72-65 contro RMB Brixia Basket: non una gara facile, contro l'ex Vente (16 punti per lei), per le cremasche che vivono di strappi per tutta la gara, con Brescia spesso brava a ricucire grazie alle iniziative di Johnson (22) e Zanardi (14). Il parziale decisivo arriva con un 13-0 nell'ultimo quarto in cui l'americana Dickey è tra le protagoniste: per Crema però top scorer il duo Conte-Kaba, con 18 punti ciascuna.

Serie A1 Femminile, 10a giornata: risultati



Passalacqua Ragusa - Virtus Segafredo Bologna 76 - 72

Fila San Martino di Lupari - Banco di Sardegna Dinamo Sassari 65 - 72

La Molisana Magnolia Campobasso - Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 74 - 59

Allianz Geas Sesto San Giovanni - E-Work Faenza 64 - 60

Parking Graf Crema - RMB Brixia Basket 72 - 65

Famila Wuber Schio - Umana Reyer Venezia 83 - 71

Akronos Tech Moncalieri - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca (si gioca martedì 6 dicembre)



Serie A1 Femminile: la classifica



Famila Wuber Schio 20, Virtus Segafredo Bologna 16, Umana Reyer Venezia 16, Banco di Sardegna Dinamo Sassari 16, Allianz Geas Sesto San Giovanni 14, La Molisana Magnolia Campobasso 14, Passalacqua Ragusa 10, Fila San Martino di Lupari 10, Akronos Tech Moncalieri* 8, Parking Graf Crema 4, E-Work Faenza 4, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca* 2, RMB Brixia Basket 2, Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 2