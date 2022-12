Serie A1 Femminile, dodicesima giornata: risultati e classifica

Tutto rimandato al turno infrasettimanale che sta per arrivare per decidere la griglia della Final Eight. In Serie A1 ci sono ancora in palio dei posti per la Coppa Italia dopo il dodicesimo turno. La Virtus Bologna si assicura il secondo posto in classifica al vertice e in zona salvezza Lucca e Faenza migliorano un po' la loro situazione. In una partita rocambolesca, l'Allianz Geas si prende una vittoria preziosissima al PalaNat sulla Passalacqua Ragusa, per 68-66. Geas va sotto anche di 18 punti, a inizio gara (partenza eccellente di Ragusa, 12-29 dopo dieci minuti di gioco) salvo risalire guidata da una prestazione di grande personalità dell'ex Gorini, autrice di 24 punti. Il 18+14 di Anigwe non basta per le siciliane, che ora si trovano in una situazione scomoda: si giocheranno l'accesso alla Coppa Italia mercoledì, in infrasettimanale, contro Moncalieri. L'Akronos Tech Moncalieri è infatti la protagonista del risultato-sorpresa di giornata: per le piemontesi grande vittoria interna per 70-53 su La Molisana Magnolia Campobasso. Parks ne mette 28 con 12 rimbalzi per le molisane che però cedono di schianto nell'ultimo periodo, dopo una gara di rincorsa, sotto i colpi di Westbeld (19 punti) e Mitchell, autrice di 16 punti.

Doveva esser un match di cartello, ma Virtus Segafredo Bologna contro Banco di Sardegna Dinamo Sassari è un monologo delle emiliane: 88-52 per la Virtus, che limita efficacemente la squadra sarda trovando la solita prova importante di Parker (18) e Zandalasini (14). Bene anche Andrè, 15 dalla panchina per una Virtus ancora orfana di Rupert e Dojkic.

Molto bella la sfida tra Fila San Martino di Lupari e Umana Reyer Venezia: le giallonere rischiano il colpaccio, ma nel finale la Reyer ne ha di più e vince 63-71, prendendosi il terzo posto in classifica (Virtus avanti solo per lo scontro diretto): gigantesca Santucci per la formazione di coach Mazzon, 19 punti con tripla pesantissima nel finale; San Martino ci prova, Washington ne mette 17, ma le palle perse e cattive gestioni in attacco nel finale la condannano contro l'intensità difesa orogranata.

In zona salvezza, scaccia il momento buio l'E-Work Faenza che si prende una vittoria importante 54-67 sul campo della Parking Graf Crema. Solita doppia doppia per Kunaiyi-Akpanah, 11 punti e 21 rimbalzi, mentre Cupido contribuisce con 20 punti per le romagnole. Arresto pesante per Crema, che manda in doppia cifra la sola Kaba, 14 punti in losing effort.

Con 15 punti di Natali, oltre al 10+12 di Treffers, la Gesam Gas E Luce Lucca vola contro la RMB Brixia Basket che paga l'assenza della play Zanardi, ma trova per la prima volta in questo campionato Crudo, esordio da 10' e due punti: Johnson mette 16 punti ma Brescia piomba sotto la doppia cifra presto in partita e non riesce più a risalire, per la sconfitta che complica ancora la classifica.

Serie A1 Femminile, 12a giornata: risultati





Famila Wuber Schio - Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 105 - 44

Allianz Geas Sesto San Giovanni - Passalacqua Ragusa 68 - 66

Akronos Tech Moncalieri - La Molisana Magnolia Campobasso 70 - 53

Virtus Segafredo Bologna - Banco di Sardegna Dinamo Sassari 88 - 52

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca - RMB Brixia Basket 60 - 48

Parking Graf Crema - E-Work Faenza 54 - 67

Fila San Martino di Lupari - Umana Reyer Venezia 63 - 71



Serie A1 Femminile: la classifica



Famila Wuber Schio 24, Virtus Segafredo Bologna 20, Umana Reyer Venezia 20, Banco di Sardegna Dinamo Sassari 18, Allianz Geas Sesto San Giovanni 18, La Molisana Magnolia Campobasso 14, Passalacqua Ragusa 12, Fila San Martino di Lupari 12, Akronos Tech Moncalieri 12, E-Work Faenza 6, Parking Graf Crema 4, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 4, RMB Brixia Basket 2, Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 2.