Serie A1 Femminile, ottava giornata: risultati e classifica

Nella domenica della Serie A1 succede di tutto: prima vittoria per Crema, successi importanti per Sassari e Moncalieri, le conferme Geas e Venezia. Sabato di vittorie esterne per la capolista Schio e per la Virtus Bologna. L'Umana Reyer Venezia risponde a Schio e vince nettamente contro la Bruschi San Giovanni Valdarno, 90-46: le toscane, senza Whitted, partono bene mostrando anche il debutto dell'austriaca Koizar, presto però Venezia aumenta il ritmo di gioco e vola verso un comodo successo. +44 Reyer che trova punti da Shepard (18) e Kuier (16), ma anche 13 di Delaere e 11 di Meldere; per Bruschi 13 di Garrick.

Altra vittoria con grande scarto quella di Allianz Geas che batte la Gesam Gas E Luce Lucca 80-55. Nonostante Miccoli e Morrison, entrambe 17 punti, Lucca fatica tantissimo contro le rossonere che distribuiscono tiri e responsabilità mandando tutto il quintetto in doppia cifra. Grande efficacia in particolare per Moore, 11 punti e 9 rimbalzi.

La sorpresa, o forse la conferma del turno, è la vittoria del Banco di Sardegna Dinamo Sassari sul campo della Passalacqua Ragusa per 75-78. Ragusa, che dopo le dimissioni di coach Diamanti manda in panchina il vice Giuseppe Caboni, gioca con grande intensità trovando risposte dal trio di straniere e da Romeo, in doppia cifra con l'italo-australiana che mette anche una tripla importante nel finale. Ma le sarde ci credono e portano a casa la partita: Makurat ne mette 20, ma a stendere Ragusa è una Holmes da 22 punti, 8 rimbalzi e 6 assist.

Risultato-shock a San Martino di Lupari dove il Fila perde al cospetto di una fantastica Parking Graf Crema: le "Lupe" perdono con un divario enorme, con una Crema, tra l'altro ancora senza la USA Dickey, molto carica e vivace che si prende la vittoria con 44 punti di scarto, 42-86. Rae D'Alie firma una partita eccellente con 23 punti, 7 rimbalzi, 7 assist e 5 palle recuperate; c'è gloria anche per Meresz, 13, e per Kaba, 11+11 per lei; per San Martino 11 di Washington. Festa finale per le cremasche che si prendono la prima, storica, vittoria in Serie A1.

Tanto equilibrio nello scontro tra Akronos Tech Moncalieri e RMB Brixia Basket: Brescia rimane attaccata al match sino al finale, la decide definitivamente la tripla di Sklepowicz con poco meno di 20" sul cronometro. 12 e 10 per lei, ma durante la gara a trainare Moncalieri è Westbeld, 24 punti e 12 rimbalzi. Per Brescia solito duo Zanardi-Johnson in grande spolvero, la play è devastante specie a inizio gara, poi cala ma chiude comunque con un eccellente 17+7, non abbastanza però per uscire dal PalaEinaudi col referto rosa.

Il Famila Wuber Schio non sbaglia e liquida La Molisana Magnolia Campobasso 52-85. Con Zahui fuori, Schio controlla trovando forse una delle prove più convincenti di Howard e il solito apporto solido di Ndour, 17 punti. Dalla panchina molto bene anche Mestdagh, 15 per lei; Campobasso soffre l'assenza di Parks, indisponibile, che si aggiunge alla lista infortunate che già comprende Quinonez. Perry (14 punti) prova a metterci una pezza, ma non basta e Schio controlla senza problemi di sorta.

Più difficile il test E-Work Faenza per la Virtus Segafredo Bologna, 67-79. Le romagnole ci provano a rimanere in contatto, guidate da Davis (19 sul tabellino per la USA), ma Bologna controlla per tutta la gara, dando poi la spallata decisiva nel quarto conclusivo, grazie alla prestazione di Zandalasini, 25 punti con un chirurgico 7/8 da tre punti, ai 19 di Rupert e ai 15 di Parker.

Serie A1 Femminile, 8a giornata: risultati



Serie A1 Femminile: classifica



Umana Reyer Venezia 16, Famila Wuber Schio 16, Virtus Segafredo Bologna 14, Banco di Sardegna Dinamo Sassari 12, Allianz Geas Sesto San Giovanni 12, La Molisana Magnolia Campobasso 10, Fila San Martino di Lupari 8, Passalacqua Ragusa 6, Akronos Tech Moncalieri 6, E-Work Faenza 4, Parking Graf Crema 2, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 2, RMB Brixia Basket 2, Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 2.