Serie A1 Femminile, seconda giornata di ritorno: risultati e classifica

La 15a giornata (seconda di ritorno) della Serie A1 porta in dote tre vittorie esterne di spessore e due colpi casalinghi che definiscono la classifica. Chi soffre di più, in trasferta, è l'Umana Reyer Venezia che supera solo al fotofinish La Molisana Magnolia Campobasso, 80-81. Campobasso gioca una grande partita, Parks mette a ferro e fuoco la difesa di Venezia con 29 punti, Millapie l'aiuta con 22; la Reyer però nel finale trova una granitica Shepard che servita da Villa mette anche il canestro decisivo, prima dell'errore dalla distanza di Parks: l'americana è anche la top scorer ospite con 21 punti. Più comodi gli altri successi esterni: chi fatica un po' di più è forse, tra le prime due forze del campionato, la Virtus Bologna. Il Fila San Martino di Lupari gioca bene un tempo, con Kaczmarczyk che segna i primi sette canestri dal campo (saranno 18 per lei a fine gara), poi si scioglie nella ripresa in cui viene fuori tutta la forza virtussina, 57-80 addirittura il finale: 20 per Parker in casa Virtus, bene Andrè dalla panchina con 15. Il Famila Schio, dal canto suo, controlla subito con Allianz Geas e vince per 59-80: Mabrey mette 22 punti in 20', con sei triple, poi lascia il proscenio ad altre protagoniste per le "Orange", su tutte una Mestdagh autrice di 16 punti. Geas, che paga in questa fase della stagione l'assenza di Moore dal referto, risponde con 17 punti di Holmes e 15 di Panzera.

La Passalacqua Ragusa non fatica troppo a sbrigare la pratica RMB Brixia Basket: finisce 79-53 per le iblee che ritrovano a pieni ranghi Dotto, autrice di 12 punti, e attendono ancora Hampton. Per Ragusa 16 di Romeo, 15 di Vitola e doppia doppia d'ordinanza per Anigwe (11+14), in casa Brescia solo le giovani Zanardi e Tempia (25 in due) in doppia cifra.

Il successo più pesante arriva dalla Parking Graf Crema, che stacca la Gesam Gas E Luce Lucca per 74-69: ma è un bicchiere mezzo pieno per le lombarde che a lungo hanno accarezzato anche l'idea di ribaltare il -15 dell'andata. Buon rientro di Lucca guidato dalle italiane, su tutte Natali che chiude a quota 21: ma nel finale Crema la chiude, con D'Alie (16) e Kaba (14) migliori realizzatrici di giornata.

Serie A1 Femminile, 2a di ritorno: risultati

Banco di Sardegna Dinamo Sassari - Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 89 - 75

E-Work Faenza - Akronos Tech Moncalieri 72 - 62

Allianz Geas Sesto San Giovanni - Famila Schio 59 - 80

La Molisana Magnolia Campobasso - Reyer Venezia 80 - 81

Passalacqua Ragusa - RMB Brixia Basket 79 - 53

Parking Graf Crema - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 74 - 69

Fila San Martino di Lupari - Virtus Bologna 57 - 80

Serie A1 Femminile: classifica

Famila Schio 30, Virtus Bologna 26, Reyer Venezia 26, Banco di Sardegna Dinamo Sassari 22, Allianz Geas Sesto San Giovanni 20, Passalacqua Ragusa 18, La Molisana Magnolia Campobasso 16, Fila San Martino di Lupari 14, Akronos Tech Moncalieri 12, E-Work Faenza 10, Parking Graf Crema 8, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 4, RMB Brixia Basket 2, Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 2