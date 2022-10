Serie A1 Femminile, terza giornata: risultati e classifica

Al termine della terza giornata sono quattro le squadre rimaste imbattute in Techfind Serie A1 (ma la Dinamo Sassari ha un match da recuperare).

Nel clou del turno vittoria sofferta per l'Umana Reyer Venezia che vince sulla Passalacqua Ragusa 68-71. Venete che rischiano nel finale in cui una tripla di Santucci e il costante lavoro nel pitturato della torreggiante Shepard (26 punti con 10/13 dal campo) fanno la differenza: per Ragusa non arriva il tiro dell'aggancio nel finale con Romeo, vana la prova da 20 punti di Anigwe e i 12 in 19' di un'ottima Ostarello dalla panchina.

Molto intensa la partita tra Allianz Geas Sesto San Giovanni e La Molisana Magnolia Campobasso, con la squadra di casa che festeggia dopo il 76-75 propiziato da una grande Gorini (20 punti). Campobasso tiene con le americane Parks (29 punti) e Perry (20) sugli scudi, ma le lombarde la spuntano nel finale potendo contare su maggior freschezza con il debutto delle straniere Moore e Holmes.

Nella sfida tra due formazioni acciaccate per gli infortuni il Fila San Martino di Lupari batte 72-67 l'Akronos Tech Moncalieri. Da una parte out Ianezic e Pastrello, dall'altra Cordola e una Sagerer a mezzo servizio in campo: il risultato è una partita molto intensa in cui San Martino la spunta con la solita Washington (19) e le doppie doppie di Dedic (21+10) e Kacmarczyk (12+10) decisive. Per Moncalieri 16 di Tagliamento e Katshitshi, una delle sue migliori prestazioni in carriera.

La E-Work Faenza controlla il match con RMB Brixia Basket e vince 82-66. A trascinare le faentine Jori Davis che piazza 22 punti in un tempo (chiude con 26 e 10/11 dal campo), poi la solita Kunaiyi-Akpanah da 18+13 nel match. Brescia fatica mandando in doppia cifra Johnson (17), Zanardi (13) e De Cristofaro (10), ma tirando anche un insufficiente 6/27 dalla lunga distanza.

Pilota automatico per il Famila Wuber Schio che controlla 62-87 la Parking Graf Crema, pur galvanizzata dalla "prima" storica in casa in un rinnovato PalaCremonesi. Ndour piazza 21 punti, Verona ne aggiunge 19 e Howard 11 per le "Orange" mentre a consolare Crema è la doppia doppia di Meresz, 14 punti e 11 rimbalzi: squadra di casa ancora senza D'Alie, ai box per infortunio, bene Conte con 13 dalla panchina.

Nella giornata del ritorno da ex di Tassinari, la Virtus Segafredo Bologna regola con un rotondo 97-61 la Bruschi San Giovanni Valdarno, nonostante un limitato organico con Andrè, Barberis e Dojkic fuori (dall'altra parte invece out Lazzaro). Tutto il quintetto in doppia cifra per la Virtus, che trova anche i 2000 punti in Serie A1 di Cinili in una giornata di festa (10 per lei). Ottima prestazione per Del Pero, 23 dalla panchina; per San Giovanni 19 di Trasi.

Serie A1 Femminile, 3a giornata: risultati





Banco di Sardegna Dinamo Sassari - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 74 - 57

Virtus Segafredo Bologna - Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 96 - 61

Parking Graf Crema - Famila Wuber Schio 62 - 87

Allianz Geas Sesto San Giovanni - La Molisana Magnolia Campobasso 76 - 75

Passalacqua Ragusa - Umana Reyer Venezia 68 - 71

Fila San Martino di Lupari - Akronos Tech Moncalieri 72 - 67

E-Work Faenza - RMB Brixia Basket 82 - 66



Serie A1 Femminile: classifica



Famila Wuber Schio 6, Virtus Segafredo Bologna 6, Umana Reyer Venezia 6, Banco di Sardegna Dinamo Sassari* 4, Passalacqua Ragusa 4, Allianz Geas Sesto San Giovanni 4, La Molisana Magnolia Campobasso 2, E-Work Faenza 2, Akronos Tech Moncalieri 2, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 2, Fila San Martino di Lupari 2, Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno* 0, RMB Brixia Basket 0, Parking Graf Crema 0



*una partita in meno