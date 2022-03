Serie A1 Femminile, 22a giornata: il programma delle partite e dove vederle

Ventiduesimo turno alle porte per la Techfind Serie A1, la regular season (al netto dei recuperi) si avvicina a grandi passi verso il suo completamento. Rinviato per questo turno il match tra Umana Reyer Venezia e Limonta Costa Masnaga, per i casi di Covid-19 in casa orogranata.

La capolista Famila Wuber Schio ospita La Molisana Magnolia Campobasso (sabato, ore 19.30, diretta esclusiva LBF TV), reduce dal recupero infrasettimanale contro il Geas. Una partita che ha consegnato alle campobassane il sesto posto ma è anche stata una battaglia, con una grande rimonta da -22: coach Sabatelli dovrà far presenti acciacchi e affaticamenti nel match con le scledensi, nel quale ex di turno sono l'argentina Chagas e la play Trimboli, decisiva a Sesto.

Nella stessa giornata può esser significativa la partita tra E-Work Faenza e Banco di Sardegna Dinamo Sassari (sabato, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). Per Sassari in settimana ha decisamente tenuto banco la situazione Lucas, infortunatasi alla caviglia nella bella vittoria su Ragusa; Faenza a dispetto di qualche infortunio e assenza pare in crescita, come dimostrato dalla vittoria su Empoli che ha dato respiro in classifica.

Continua il tour de force della Passalacqua Ragusa che ospita al PalaMinardi il Fila San Martino di Lupari (domenica, ore 17, diretta esclusiva LBF TV). Ragusa ha aggiunto alle assenze ormai prolungate di Hebard, Consolini, Spinelli e Ostarello anche quella di un elemento di rotazione come Bucchieri: coach Recupido, di fatto, guarda con trepidazione all'infermeria, dato che il roster corto incide sempre di più (come nel caso della sconfitta di Sassari). Anche il Fila non sorride, l'infortunio di Russo ha forse limitato la rotazione esterne, con coach Serventi che ha dovuto redistribuire minutaggi e responsaibilità.

Derby lombardo al PalaBrera, la Costruzioni Italia Broni, in serie "nera" da 9 sconfitte di fila, affronta Allianz Geas Sesto San Giovanni (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). In casa Geas la partita contro Campobasso ha lasciato indicazioni contrastanti: tanto bene nel primo tempo quanto male nella ripresa, con le rossonere che paiono ancora in cerca della quadra dopo l'infortunio di un perno come Graves.

Importantissimo per la classifica lo scontro tra Akronos Moncalieri e Use Rosa Scotti Empoli (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV), due squadre che hanno perso molto nelle ultime settimane con le partenze di Paixao destinazione Brasile e di Ravelli verso Castelnuovo Scrivia. Per Empoli è quasi un'ultima spiaggia, per sperare di abbandonare la posizione in coda alla classifica.

Reduce da una sconfitta che ha interrotto il momento positivo, la Gesam Gas E Luce Lucca accoglie la Virtus Segafredo Bologna (domenica, ore 19, diretta esclusiva LBF TV) con la speranza di non ricevere brutte notizie circa le condizioni di Wiese, uscita infortunata dal recupero contro Costa Masnaga: l'americana verrà sottoposta a valutazioni in questi giorni, con lo scopo di capire i tempi di recupero. Bologna, dal canto suo, ha ritrovato Turner, che dopo l'assenza di Hines-Allen è ormai la giocatrice d'area principale per le virtussine.