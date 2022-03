Serie A1 Femminile, 24a giornata: sintesi, risultati e classifica

Nei match della ventiquattresima giornata di Serie A1, tre vittorie in casa per Broni, Lucca, Costa Masnaga; colpo esterno per Bologna.

Vittoria fondamentale per la Costruzioni Italia Broni che si porta in terz'ultima posizione vincendo sul suo campo contro il Banco di Sardegna Dinamo Sassari, una sfida praticamente dominata dalle lombarde. Grande prova per continuità di rendimento di Broni che oltre a Galbiati da 18 punti, manda in doppia cifra tutte le straniere Dedic, Westerik e Smith; per Sassari 27+20 quasi d'ordinanza di Shepard e 25 di Lucas, solita prestazione imponente a livello di numeri.

Un allungo nell'ultimo parziale aiuta la Gesam Gas E Luce Lucca a portar a casa la vittoria sul Fila San Martino di Lupari. Dietrick, Kaczmarczyk e Gilli firmano il break decisivo con San Martino (13 per Milazzo, Kelley e Mitchell) che deve giocare un finale di rincorsa, senza però mai riuscire nell'aggancio. Per Lucca solita, chirurgica, Dietrick da 19 punti, 10 rimbalzi e 5 assist.

Molto bene la Limonta Costa Masnaga che liquida l'Use Rosa Scotti Empoli, che continua a navigare in cattive acque in classifica. Nonostante il buon inizio di Vaughn (14+15) ci mette un po' Costa ad accendersi, poi trova ritmo e punti con Eleonora Villa, 14, e Matilde Villa, 12, per venir fuori alla lunga contro le insidiose Bocchetti (14) e Rembiszewska (13+9) per Empoli.

La Virtus Segafredo Bologna rischia ma torna dal campo dell'Allianz Geas Sesto San Giovanni con una bella vittoria per 63-65. Per le emiliane decisivo il canestro nel finale della croata Dojkic, che piazza i sei punti decisivi (and one e tripla) per la vittoria: 26 per lei, mentre in casa Geas Gwathmey risponde con 21 che non valgono però i due punti in classifica.

Risultati



Akronos Moncalieri - Passalacqua Ragusa 67 - 75

E-Work Faenza - La Molisana Magnolia Campobasso 74 - 78

Limonta Costa Masnaga - USE Scotti Rosa Empoli 68 - 57

Allianz Geas Sesto San Giovanni - Virtus Segafredo Bologna 63 - 65

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca - Fila San Martino di Lupari 69 - 61

Costruzioni Italia Broni - Dinamo Sassari 89 - 68

Famila Wuber Schio - Umana Reyer Venezia RINVIATA



La classifica



Famila Wuber Schio**** 40, Virtus Segafredo Bologna* 36, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca* 34, Umana Reyer Venezia******* 30, Passalacqua Ragusa** 28, La Molisana Magnolia Campobasso*** 24, Fila San Martino di Lupari* 22, Allianz Geas Sesto San Giovanni 20, Limonta Costa Masnaga**** 18, Dinamo Sassari** 16, E-Work Faenza 14, Costruzioni Italia Broni** 10, Akronos Moncalieri* 8, USE Scotti Rosa Empoli** 6

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno

*******sette partite in meno