Serie A1 Femminile, 24a giornata: il programma delle partite e dove vederle

Venezia e Schio alle prese con una settimana delicatissima nelle coppe europee, ma tra sabato e domenica la Serie A1 scende in campo con un ventiquattresimo turno da sei gare piene d'incroci interessanti e, forse, decisivi.

In Europa, infatti, dopo il match di Schio, la sfida tra Valencia e Umana Reyer Venezia (domenica, ore 20.30, diretta Canale Youtube Ufficiale FIBA) sarà uno dei piatti forti del weekend, con le orogranata chiamate ma recuperare quattro punti. Ma nel nostro campionato, si decidono tanti equilibri di classifica nei prossimi giorni, ormai quasi alla vigilia della Coppa Italia.

Forse uno dei match più attesi è quello tra Gesam Gas E Luce Lucca e Fila San Martino di Lupari (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Lucca, pur senza Wiese, sta continuando a giocare da rivelazione del torneo; più in difficoltà San Martino che ha sì vinto contro Costa Masnaga, ma è poi capitolata a Sassari, complici le fatiche di un calendario fitto da affrontare a organico ridotto (Russo e Ianezic sempre fuori).

Rivincita degli scorsi play-off, la sfida tra Allianz Geas Sesto San Giovanni e Virtus Segafredo Bologna (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV) ha purtroppo perso una protagonista importante in Sara Crudo, infortunatasi nella sconfitta del Geas a Faenza, in una gara già complicata per l'assenza di Dotto. Nel frattempo la Virtus viaggia a pieno ritmo, e in attesa dei recuperi di Venezia è sempre saldamente seconda.

Decisiva sia per la salvezza che per i Playoff la sfida tra Limonta Costa Masnaga e Use Rosa Scotti Empoli (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Per Empoli vietato sbagliare per provare ad agganciare la penultima posizione: la squadra di coach Cioni proverà il colpaccio contro Costa che, aggiunta definitivamente Burkholder, ha le ultime possibilità per provare ad avvicinare la zona Playoff, più lontana dopo la sconfitta di San Martino.

Contemporaneamente, la Costruzioni Italia Broni ospita il Banco di Sardegna Dinamo Sassari (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). La Dinamo ha confermato di essere un osso duro al PalaSerradimigni, dovrà ripetersi anche fuori casa contro una Broni sicuramente più in difficoltà dopo la sconfitta di Empoli, che ha messo un po' di pressione nel far risultato alle lombarde.

Chi ha un po' allentato la pressione con la vittoria sul Geas in settimana è la E-Work Faenza, che sfida La Molisana Magnolia Campobasso (sabato, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). Una partita che per le romagnole può esser un'ulteriore prova di maturità contro le campobassane, attese da un tour de force prima della Coppa Italia: oltre al match di sabato anche il recupero a Empoli del 23 marzo.

Nel primo pomeriggio di sabato, incrocio interessante al PalaEinaudi con l'Akronos Moncalieri che sfida la Passalacqua Ragusa (sabato, ore 15, diretta esclusiva LBF TV). Ragusa un po' in difficoltà a livello di organico, con le buone notizie però del rientro a pieno regime di Hebard e Ostarello, oltre che di quello (più simbolico che fattuale) di una Spinelli ancora lontana dalla condizione ideale; di fronte alle iblee due vecchie conoscenze, la più recente la pivot Ruzickova, la più "datata" la play belga Vanloo.