Basket, serie A1 Femminile, 2a giornata di ritorno: il programma delle partite e dove vederle

La serie A1 torna in campo con due match validi per la quindicesima giornata. Rinviate anche questo week end tantissime partite: E-Work Faenza-Allianza Geas Sesto San Giovanni, Banco di Sardegna Dinamo Sassari-Fila San Martino di Lupari, Passalacqua Ragusa-Costruzioni Italia Broni, Famila Wuber Schio-Akronos Moncalieri e La Molisana Magnolia Campobasso-Limonta Costa Masnaga.

Affascinante la sfida tra Umana Reyer Venezia e Gesam Gas E Luce Lucca (domenica, ore 18, diretta in chiaro LBF TV). All'andata la Reyer superò le toscane solo al supplementare: per coach Mazzon da valutare Carangelo, mentre Pan è ufficialmente tornata arruolabile, così come tutte le straniere e sarà perciò interessante capire chi resterà fuori delle quattro in organico. Lucca al primo match dopo la "sosta forzata" che ha un po' rotto il ritmo della squadra di Andreoli, scesa l'ultima volta in campo il 22 dicembre nella vittoria interna su Ragusa.

Sulla carta decisamente sbilanciata la sfida tra Virtus Segafredo Bologna e Use Rosa Scotti Empoli (domenica, ore 15, diretta esclusiva LBF TV): in casa Virtus squadra in crescita, nonostante l'assenza prolungata di Hines-Allen. Dal canto suo Empoli ancora alla ricerca di una dimensione, e a caccia di punti visto lo scomodo ultimo posto in classifica con una sola vittoria all'attivo.

Mercoledì 12 gennaio alle ore 20,30 si giocherà il recupero tra la Passalacqua Ragusa e Moncalieri.