Serie A1 femminile, 3a di ritorno: risultati, classifica e sintesi delle gare

Due vittorie esterne nei match della domenica della Techfind Serie A1, nel segno di Ragusa e Lucca.

La Passalacqua Ragusa passa 62-80 sul campo della Limonta Costa Masnaga: partita non facile per le iblee, la squadra di casa gioca con gran generosità e imbriglia a lungo la squadra di coach Recupido, trovando anche un buon impatto da Eleonora Villa (13 punti). Dall'altra parte però, alla lunga, vengono fuori le doti d'intimidazione di Kuier (15+16 con 3 stoppate), il talento di Santucci (18) e tutte le doti di Taylor che dopo aver propiziato un parziale nel secondo quarto è la protagonista anche in chiusura di match, 22 punti per lei.

Per la Gesam Gas E Luce Lucca vittoria di personalità sul campo dell'Akronos Moncalieri, con un perentorio allungo nel finale di partita. Da Paixao (16) e un'eccellente Cordola (12) danno una spinta importante alle piemontesi per restare in partita per quasi tre quarti di gioco, ma il 10-23 delle ospiti nell'ultimo parziale è decisivo: le tre straniere Dietrick (13+10), Wiese (15) e Kacmarczyk (18) fanno il vuoto, ottimo anche il supporto del capitano Miccoli (14) per la formazione di coach Andreoli che si prende altri due punti in trasferta vincendo 58-77.

Al PalaSammontana è pioggia di punti, il Banco di Sardegna Dinamo Sassari travolge l'Use Rosa Scotti Empoli 64-103. Empoli prova a mischiare le carte nelle rotazioni (Bocchetti e Williams non partono nelle prime cinque) ma Sassari non si fa trovare impreparata e risponde con la solita prestazione mostruosa di Lucas, 36 punti all'attivo e ben sette triple a segno. Naturalmente all'appello per la Dinamo si presenta anche Shepard, che fa pagare un conto salatissimo in area alle toscane: 31+20 per la lunga americana. In casa Empoli, al netto dell'11-31 patito nel secondo quarto che costa caro alle toscane, da segnalare i 20 punti di Jeune.

Controlla la partita il Famila Wuber Schio, impegnato sul campo dell'Allianz Geas Sesto San Giovanni nel "derby" delle gemelle Dotto, Caterina e Francesca: una sfida che la squadra di Dikaioulakos conduce a larghi tratti in doppia cifra di scarto, sin dal primo quarto (11-23). La solita Gruda, 18, ma anche una prestazione maiuscola per una ex come Crippa, 14 punti: Geas comunque gioca un match solido, guidato dai 21 di Raca, e rientra nel finale sino al -4, che è anche il passivo con cui però si conclude il match. 72-76, Schio mantiene l'imbattibilità in campionato.

Serie A1 - 3a giornata di ritorno

RISULTATI



USE Scotti Rosa Empoli - Dinamo Sassari 64 - 103

Allianz Geas Sesto San Giovanni - Famila Wuber Schio 72 - 76



Limonta Costa Masnaga - Passalacqua Ragusa 62 - 80

Akronos Moncalieri - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 58 - 77

Costruzioni Italia Broni - E-Work Faenza (si gioca il 02/02/2022)



Fila San Martino di Lupari - Umana Reyer Venezia RINVIATA

La Molisana Magnolia Campobasso - Virtus Segafredo Bologna RINVIATA





CLASSIFICA



Famila Wuber Schio**** 24, Umana Reyer Venezia**** 20, Passalacqua Ragusa*** 20, Virtus Segafredo Bologna*** 20, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca** 18, La Molisana Magnolia Campobasso***** 14, Fila San Martino di Lupari**** 12, Allianz Geas Sesto San Giovanni*** 12, Dinamo Sassari**** 10, Limonta Costa Masnaga** 8, Costruzioni Italia Broni**** 6, Akronos Moncalieri*** 6, E-Work Faenza**** 4, USE Scotti Rosa Empoli*** 2



**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno

*****cinque partite in meno